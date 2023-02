SBK, Bautista: “Non ossessionato dal titolo. Wild card MotoGP? Vedremo”

Alvaro Bautista nel Mondiale Superbike 2023 sarà l’uomo da battere e non potrebbe essere diversamente, essendo lui il campione in carica. I test invernali sono andati bene, sia a Jerez sia a Portimao è stato veloce con la nuova Ducati Panigale V4 R.

Adesso manca un ultimo test a Phillip Island (20-21 febbraio) prima di iniziare il campionato, proprio in Australia, nel weekend 23-25 febbraio. Quella australiana è una pista che piace molto al pilota del team Aruba Racing, sicuramente lì partirà come favorito e non sorprenderebbe troppo se dovesse cominciare con una tripletta di vittorie. Chiaramente, i rivali faranno di tutto per batterlo.

Superbike, Alvaro Bautista non ossessionato dal titolo

Bautista si è laureato campione del mondo Superbike per la prima volta e punterà a fare il bis. Tuttavia, non vuole pensare troppo a questo obiettivo: “Non è una mia ossessione riconquistare il titolo. Basta fare le cose per bene – ha detto a Motosan.es – e poi alla fine vedremo il risultato. Solo un pilota può vincere, non puoi essere condizionato da ciò. Cercherò di dare il meglio di me stesso. Sicuramente Toprak e Jonathan vorranno avere di nuovo il numero 1“.

Il pilota Ducati non vuole mettersi pressione addosso, anche se visto il suo status di campione è inevitabile che le aspettative nei suoi confronti siano elevate. Non può nascondersi. Al tempo stesso, sa che questo è un anno nuovo e che si riparte da zero. Deve restare concentrato e lavorare al meglio per essere di nuovo il numero 1 del Mondiale SBK.

Farà un test con la MotoGP?

Dopo la conquista del titolo del 2022 si è parlato della possibilità che Bautista provasse la Desmosedici GP, il prototipo MotoGP della Ducati. Non c’è ancora nulla di organizzato, però allo spagnolo non dispiacerebbe guidarla: “Ho chiesto di provarla perché vorrei vedere quanto è cambiata da quando l’ho lasciata nel 2018. Semplicemente per curiosità. Vedremo se ci sarà la possibilità di fare un test“.

L’idea di correre una gara in MotoGP come wild card non è una priorità, però stuzzica Alvaro: “Prima devo provare la moto, al momento ho chiesto solo di fare un test per divertirmi. Poi vedremo, se sono veloce e competitivo, se ci sarà la possibilità di chiedere una wild card oppure no“. Ora il pilota 38enne è concentrato sulla Superbike e cercherà di iniziare al meglio il nuovo campionato. Il resto si vedrà…

Foto: Ducati