Andrea Mantovani è il nuovo testimonial del Cremona Circuit

Stessa passione, stesse speranze e stessa voglia di affermarsi a livello internazionale. Andrea Mantovani ed il Cremona Circuit hanno tanto in comune. Il CEO Alessandro Canevarolo ed il pilota emiliano si sono incontrati in occasione del Motor Bike Expo ed è subito nata una bella partnership. Andrea Mantovani è alla sua prima stagione ufficiale in Moto E con l’ RNF Team ed è al debutto nel Mondiale Supersport con l’Evan Bros Racing Team. E’ un ragazzo aperto, brillante ma nello stesso tempo umile: è amato dai tifosi ed è un pilota in cui tutti gli appassionati possono identificarsi. E’ dunque il testimonial ideale per il Cremona Circuit, un impianto in forte crescita, molto apprezzato dai motociclisti, con tante idee e progetti in ogni ambito.

“La partnership con Andrea Mantovani intende fare conoscere sempre più il Cremona Circuit in ambito internazionale – spiega il CEO Alessandro Canevarolo – nell’ambito del WSBK e WSSP ma anche del Motomondiale stesso visto che gareggia in MotoE. Con Mantovani ci siamo trovati sulla stessa lunghezza d’onda. C’è una grande condivisione di idee, valori e passione per le corse. Svilupperemo una serie di progetti innovativi insieme per fare ulteriori step di crescita in prospettiva futura”.

Raggiante Andrea Mantovani “Sono davvero contento di essere diventato testimonial del Cremona Circuit. Con Alessandro Canevarolo mi sono trovato subito bene, è un grandissimo appassionato proprio come me. Questa collaborazione sarà attiva e mi coinvolgerà sia come pilota di MotoE che del Mondiale Supersport. Sarò impegnato quindi in iniziative molto interessanti. Al momento non sveliamo i dettagli ma sono entusiasta di questa partnership. Sono sicuro che faremo delle grandi cose assieme”.