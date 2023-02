Alfa Romeo C43: tutte le novità

L’Alfa Romeo C43 è una monoposto vera: la frecciatina ai render Red Bull è servita. Sì perché la scuderia di Milton Keynes, continua a “presentare” immagini digitali create da software partendo da un modello tridimensionale. Per di più, la vettura in questione è quella della passata stagione. Al contrario i tecnici di Hinwill hanno messo tutte le carte in tavola. Diverse le novità proposte per l’auto che competerà durante il mondiale 2023.

Alla primissima osservazione dell’Alfa Romeo C43 si palesa in maniera chiara la volontà dei tecnici. Un lavoro mirato che punta a massimizzare la filosofia adottata in passato andando a correggere determinate “situazioni aerodinamiche”. Ovviamente, tenendo in considerazione le modifiche al corpo normativo concernenti le nuove altezze da terra.

2 Immagini

1 di 2

2 di 2 ‘

Mancano circa due settimane alla prima sgambata stagionale. I pre season test, 23/24/25 febbraio in Bahrain, ci daranno le prime indicazioni in merito alla bontà del lavoro svolto durante l’inverno. Secondo del informazioni raccolte da Formula Uno Analisi Tecnica, la scuderia svizzera nutre grandi speranze per il prossimo futuro. Il tutto in attesa dell’arrivo di Audi che di fatto porterà una sferzata di aria nuova.

F1: Alfa Romeo C43: stessa filosofia, nuova gestione dei flussi

Ala anteriore, muso, inlet side pod, fondo, cofano motore e sistema sospensivo posteriore. Queste le aree di intervento attenzionate in fase di disegno. Per raccogliere maggiori info sulle novità della vettura svizzera, potete consultare l’articolo tecnico dedicato fruibile a questo link.

Autore: Alessandro Arcari – @berrageiz