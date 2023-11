Superbike, Bassani torna sulla Kawasaki: “Dobbiamo capire la direzione da prendere”

Oggi e domani il Kawasaki Racing Team sarà in pista a Jerez per un ultimo test. Per Axel Bassani un’altra occasione di provare la Ninja ZX-10RR e di cercare di compiere miglioramenti rispetto allo scorso test, disputato sempre in Andalusia. Ha bisogno di fare chilometri per riuscire a prendere confidenza con una moto molto diversa dalla Ducati Panigale V4 R. Le previsioni meteo sono favorevoli e dovrebbero consentirgli di lavorare bene.

Sarà anche l’occasione per conoscere meglio la sua squadra, a partire del capotecnico Marcel Duinker. Quest’ultimo ha lavorato per anni con Alex Lowes, anche lui presente al test e che ha ereditato Pere Riba da Jonathan Rea. In Spagna c’è pure il collaudatore Florian Marino, utile per il lavoro di sviluppo della verdona. Tante le cose da provare prima di chiudere l’anno, anche perché nel 2024 ci sarà un regolamento tecnico un po’ diverso al quale doversi adattare.

Superbike, test Jerez: Bassani e Lowes pronti

Bassani non vede l’ora di guidare di nuovo la sua Kawasaki: “Siamo pronti a provare. Queste saranno le ultime due giornate della stagione in corso, quindi sono giornate importanti. Dobbiamo capire quale direzione prendere durante la pausa invernale per poter lavorare sui dettagli per il 2024. Abbiamo alcune cose da provare e devo capire molto bene la moto. Abbiamo fatto solo due giorni di test finora ma passo dopo passo, speriamo sempre in piccoli passi avanti, vogliamo capire come affrontare la pausa invernale nel migliore dei modi. Voglio divertirmi in moto e lavorare, lavorare, lavorare“.

Lowes ha grande esperienza sulla Ninja ZX-10RR e può essere di aiuto ad Axel. Intanto, è concentrato sullo sviluppo della moto “Il piano per questo test di Jerez è quello di lavorare su alcune parti per il prossimo anno. Con alcuni piccoli cambiamenti nei regolamenti abbiamo alcune idee che vogliamo esplorare. Li abbiamo provati un po’ dopo l’ultima gara qui e anche Florian Marino, il nostro collaudatore, ha provato alcune piccole parti per noi. Quindi, il piano è di continuare a esplorare alcune cose nuove con l’assetto del telaio, il motore e l’elettronica. Lavoreremo insieme per far sì che la moto migliori nelle aree in cui ne ho bisogno“.

Foto: Kawasaki Racing Team