MotoGP, CryptoDATA RNF: aria di crisi nel box di Razali?

Il team satellite RNF di Razlan Razali ha concluso la sua prima stagione in MotoGP con Aprilia. Si attendevano risultati più entusiasmanti da Miguel Oliveira e Raul Fernandez, ma a preoccupare sono come al solito le finanze. Il manager malese ha vissuto anni difficili dopo l’addio della Petronas, ai tempi della Yamaha. Prima la società energetica italiana WithU e ora la rumena CryptoDATA stanno causando qualche piccolo grattacapo alle casse del team.

Pagamenti arretrati e risultati deludenti

CryptoDATA è diventata azionista di maggioranza del 60% della RNF, il fondatore del team Razali è rimasto il team principal, ma i conti sembrano non tornare. Si parla di ritardi nel pagamento degli stipendi, tanto che il Pierer Mobility Group si era fatto avanti per rilevare i due posti liberi KTM nella stagione 2024. Per adesso nulla di fatto e in primo piano ci sono i risultati poco incoraggianti dei due piloti. Nel corso del GP di Sepang, Raul Fernandez ha criticato apertamente il mancato supporto di Aprilia. “Le gomme nuove sono gli unici componenti nuovi che otteniamo per le nostre moto… E penso che le nostre moto abbiano troppi chilometri alle spalle“.

Destino avverso anche per Miguel Oliveira che, dopo l’incidente in Qatar, ha rimediato la frattura della scapola e non tornerà in pista prima del test MotoGP di febbraio. Razlan Razali cerca di fare quadrato intorno alla sua squadra e di tenere alto l’ottimismo. “A volte è un processo normale posticipare determinati pagamenti quando si gestisce una squadra – dichiara a Speedweek.com -. Anche quando gestivo la squadra Petronas, in alcune occasioni abbiamo pagato con un po’ di ritardo. Non sono sicuro che ci siano altri problemi oltre a questo. Finora tutto procede come previsto“.

Massima fiducia in Aprilia

RNF ha un contratto con Aprilia fino al termine del 2025. Miguel Oliveira ha rimediato tre infortuni in questo campionato… “La stagione è iniziata bene, ma poi siamo stati spesso sfortunati“, sottolinea Razali. In merito al mancato arrivo di aggiornamenti dalla Casa di Noale ricorda che si tratta del primo anno con il costruttore veneto e “Aprilia gestisce per la prima volta un team satellite della MotoGP. Anch’io ero ottimista. Speravamo almeno in un podio. Ma come ho detto, abbiamo avuto una combinazione di sfortuna e infortuni e non siamo esenti da errori“. Il team principal non perde la fiducia: “Le cose non potranno che migliorare l’anno prossimo“.

Foto: Cryptodata RNF Motogp Team