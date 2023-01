Superbike, Axel Bassani sogna un team ufficiale: missione chiara nel 2023

Da rookie aveva stupito tutti e forse qualcuno si domandava se nel 2022 sarebbe stato in grado di confermarsi: Axel Bassani non ha deluso. Ha disputato un altro Mondiale Superbike di grande livello.

Il 23enne veneto si è posizionato settimo (244 punti) nella classifica generale, risultando il migliore tra i piloti indipendenti. I migliori piazzamenti sono stati i tre podi ottenuti tra Francia (Gara 1 e Gara 2) e Argentina (Gara 1), ma altre tredici volte ha chiuso tra i primi sei al traguardo ed è qualcosa di notevole per un rider che guida per una squadra privata.

SBK, Bassani vuole consolidarsi

Bassani nel 2023 affronterà la terza stagione con il team Motocorsa Racing, che ormai per lui è come una seconda famiglia. Il patron Lorenzo Mauri e tutti gli uomini della squadra lo hanno messo a suo agio fin da subito, supportandolo al meglio. Il bellunese ci ha messo tanto del suo, ovviamente, nel riuscire a conquistare buoni risultati con la sua Ducati Panigale V4 R.

Nel nuovo campionato l’obiettivo sarà quello si avvicinarsi ulteriormente ai top rider del Mondiale Superbike. Axel ha già dichiarato di puntare a giocarsi con maggiore costanza i podi. Non sarà semplice, però il talento non gli manca e disporrà di un buon pacchetto tecnico per consolidarsi come uno dei migliori della griglia.

Axel punta un team ufficiale per il 2024

Bassani è molto motivato a fare bene nel 2023, anche perché il suo piano è quello di conquistare il posto in un team ufficiale per il 2024. La prima scelta è Ducati, ovviamente, ma bisognerà vedere cosa succederà con Alvaro Bautista (si ritira o continua?) e Michael Ruben Rinaldi. Senza dimenticare un altro candidato ad entrare nella squadra Aruba, ovvero Danilo Petrucci del team Barni. In ogni caso, le offerte non mancheranno ad Axel.

Con un rendimento di alto livello nella nuova stagione, il pilota veneto non avrebbe problemi a trovare una sistemazione se Ducati facesse una scelta diversa. Ogni formazione ufficiale SBK ha piloti in scadenza e può dargli una sella. L’unica che ha un rider con un contratto per il 2024 è la Kawasaki, che ha fatto firmare un rinnovo biennale a Jonathan Rea. Non è escluso che KRT possa scegliere di affiancare Bassani al sei volte campione del mondo, mettendosi così in casa un talento possa magari diventare il riferimento del marchio di Akashi in futuro. Comunque oggi è presto per le previsioni, ogni scenario è aperto.

Foto: Motocorsa Racing