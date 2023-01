Nuccio Zerbo la storia infinita “Nel 2023 correrò più del solito”

Dalla storia alla leggenda. Nuccio Zerbo quest’anno festeggerà il suo cinquantaduesimo compleanno ma non pensa assolutamente al ritiro, anzi. Ha l’entusiasmo di un ragazzino. Nel corso della sua carriera ha conquistato più di 80 titoli, oltre 800 vittorie e 1500 podi battendo ogni record. Lo scorso anno è stato tra i protagonisti di varie gare e non quelle riservate ai veterani o agli amatori. Ha partecipato a tutta la Dunlop Cup 1000, classificandosi al secondo posto dietro ad Alex Bernardi che nel 2023 farà il CIV con l’Aprilia Nuova M2.

“Il 2022 è andato benissimo – racconta Nuccio Zerbo a Corsedimoto – Ho conquistato due vittorie, due secondi posti ed un terzo ed ho terminato la Dunlop Cup al secondo posto. C’è stato qualche problema e non ho vinto il titolo ma sono comunque molto contento”.

Cosa ti è successo?

“Purtroppo sono caduto due volte al Mugello. Una perché probabilmente la gomma davanti era fredda, mi si è chiuso e sono finito a terra. Nell’altra gara sono rimasto coinvolto in un incidente, con vari tamponamenti, e siamo caduti in tre. Senza questi due zero avrei vinto il campionato ma va bene così. Sono molto felice perché già poter correre ed essere protagonista alla mia età è una gran cosa“.

Quali sono i tuoi programmi per la prossima stagione?

“Nel 2023 rifarò la Dunlop Cup 1000 e il mio obbiettivo è vincere il campionato. Ma non farò solo quello anzi. Correrò più del solito!“

Cosa stai architettando?

“Al momento non posso dire molto. Prevedo di fare però tante altre gare, con cinque o sei moto diverse. Non saranno dei campionati completi, con nel caso della Dunlop Cup, ma gare singole però credo di correre parecchio nel 2023. Sono carico, ho voglia, entusiasmo e non vedo l’ora di tornare in pista e vincere ancora”.

