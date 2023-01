Dakar 2023, tappa 5: secondo ritiro italiano, alcuni big si perdono!

Doppietta Honda ieri, si replica anche oggi ma con protagonisti differenti. Adrien Van Beveren vince la sua prima tappa nella Dakar 2023 (un regalo di compleanno con un giorno di ritardo), segue il collega José Ignacio Cornejo. Terzo posto per Mason Klein, in una giornata in cui alcuni dei big hanno perso davvero molto tempo per un check point mancato! Per gli italiani Paolo Lucci è sempre il migliore (oggi ha chiuso a 3 minuti dalla top 20), a referto però un secondo ritiro da questa Dakar. Anche oggi partenza ed arrivo a Ha’il, ma chiaramente è cambiato il percorso: una speciale tutta di sabbia e dune, stavolta di 373 km sui 645 km da percorrere in totale. Molti devono ancora arrivare, compresa la maggior parte dei nostri portacolori, ma vediamo com’è andata finora.

Secondo abbandono

Tiziano Internò aveva tentato la ripartenza in tappa 4 dopo due giorni di pausa. Ma col passare dei chilometri la situazione è diventata sempre più ingestibile a causa delle sue precarie condizioni fisiche dopo il botto in tappa 1. Alla fine “Rally POV” opta per la scelta che avrebbe voluto evitare, ma che ormai era diventata inevitabile: il ritiro di tappa e l’addio alla Dakar 2023. “La decisione arriva in un misto tra serenità e tristezza: mi fermo qui” ha scritto alla fine di un lungo post social. Dopo l’infortunio di uno degli agguerriti esordienti al via, il ternano Tommaso Montanari, la truppa italiana perde presto un altro dei suoi ragazzi. I motociclisti rimasti sono quindi nove: ricordiamo chi l’ha già fatta, ovvero Paolo Lucci, l’Original by Motul Cesare Zacchetti, la Leggenda Franco Picco, Lorenzo Fanottoli (anche se la sua prima Dakar era durata neanche tre tappe). Assieme a loro ci sono gli esordienti Lorenzo Maestrami, Ottavio Missoni, Iader Gilardi, Eufrasio Anghileri ed Alex Salvini, ripartito ieri fuori classifica.

Dakar, tappa 5

Le due Honda di Joan Barreda e Pablo Quintanilla a fare da apripista oggi dopo il successo di ieri, assieme al 3° classificato di ieri Skyler Howes. Mai una situazione semplice da gestire, ma il colpo di scena avviene più tardi: il trio citato e Toby Price infatti mancano un check point e devono tornare indietro, perdendo 10-15 minuti! L’australiano in particolare aveva preso il comando dal km 90 di tappa, uno sforzo vanificato da questo successivo errore. Ne approfittano i piloti che seguivano, in particolare Adrien Van Beveren, ‘Nacho’ Cornejo e Mason Klein, mentre più indietro continua l’odissea di Ross Branch. Ieri è stato rallentato da guai meccanici sulla sua Hero, il tentativo di rimonta odierno viene totalmente vanificato dallo stesso copione che si ripete dopo 200 km. A referto anche un incidente nei chilometri finali per Barreda, soccorso da alcuni motociclisti che seguivano e prontamente tornato in azione senza gravi conseguenze. Alla fine è di nuovo doppietta Honda, ma grazie ai bonus il trionfo è di Adrien Van Beveren su José Ignacio Cornejo, terza piazza finale di tappa per Mason Klein. Gran 4° posto per Matthias Walkner, che sta stringendo i denti nonostante un polso dolorante (ha un osso rotto).

La top ten provvisoria

1. Adrien Van Beveren – Monster Energy Honda Team

2. José Ignacio Cornejo – Monster Energy Honda Team – +0:13

3. Mason Klein – BAS World KTM Racing – +5:13

4. Matthias Walkner – Red Bull KTM Factory Racing – +7:30

5. Toby Price – Red Bull KTM Factory Racing – +8:41

6. Skyler Howes – Hosqvarna Factory Racing – +10:05

7. Kevin Benavides – Red Bull KTM Factory Racing – +10:17

8. Lorenzo Santolino – Sherco Factory – +11:16

9. Rui Gonçalves – Sherco Factory – +12:22

10. Pablo Quintanilla – Monster Energy Honda Team – +12:28

La classifica completa

Foto: Rally POV