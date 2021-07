Superbike Assen: La resa dei conti, gli orari TV e streaming del 25/7

Rischio pioggia per le due sfide finali in Olanda. Non correranno Folger e Mahias. Qui gli orari dei collegamenti tv e streaming della giornata

Dopo il grandissimo spettacolo gustato in gara 1 (qui cronaca e classifica) Assen prepara le due sfide finali Superbike. Jonathan Rea è sempre più re del TT Circuit: con la 13° vittoria ha riconquistato la vetta del mondiale scalzando Toprak Razgatlioglu battuto anche da un determinatissimo Scott Redding. Oggi gli occhi di piloti e tecnici saranno rivolti al cielo: nella notte nella regione del Drenthe è piovuto forte, ma all’alba il cielo si presentata solo leggermente nuvoloso. Nella mattinata sono previste schiarire e peggioramenti improvvisi, cioè le classifiche condizioni imprevedibili tipiche dell’Olanda. Per le 14, orario di partenza di gara 2, è prevista pioggia intensa. Ricordiamo che i piloti sul nuovo asfalto di Assen non hanno ancora girato con il bagnato e prima della gara sprint hanno a disposizione appena quindici minuti di warm up.

Mahias e Folger non correranno

Gara 1 ha registrato parecchie cadute, le più pesanti per Lucas Mahias (frattura dello scafoide destro) e Jonas Folger, trauma cranico. Il pilota francese è già rientrato in Francia, il tedesco invece è ricoverato in ospedale ad Assen per controlli. Dunque le gare di oggi vedranno al via 19 partenti, con Garrett Gerloff che nella Supersport Race sarà costretto a scattare di nuovo dall’ultima casella, con Tom Sykes accanto. Entrambi sono caduti durante la Superpole. Per guadagnarsi un posto nelle prime tre file dello schieramento di gara 2 dovranno recuperare almeno fino alla nona posizione.

Le highlights su Corsedimoto

Il round di Assen sarà trasmesso integralmente da Sky Sport MotoGP HD, per abbonati. Sul nostro sito offriremo (gratis), come di consueto, le highlights delle gare e dei momenti più spettacolari del weekend. Qui di seguito il programma in pista e gli orari dei collegamenti TV. La diretta su Sky è accessibile anche on line (sempre per abbonati) via NowTV.

La programmazione TV

Domenica 25 luglio 2021

9:00-9:15 WorldSBK Warm Up

9:25-9:40 WorldSSP Warm Up

9:50-10:05 WorldSSP300 Warm Up

11:00 WorldSBK Superpole Race (diretta Sky Sport MotoGP e TV8)

12:30 WorldSSP Gara 2 (diretta Sky Sport MotoGP)

14:00 WorldSBK Gara 2 (diretta Sky Sport MotoGP e TV8)

15:15 WorldSSP300 Gara 2 (diretta Sky Sport MotoGP)

