Superbike Assen: Rea all’attacco, gli orari TV e streaming di sabato 24/7

Oggi alle 14 Superbike stellare con undici piloti e cinque moto racchiusi in pochi decimi. Tutti gli orari TV e le dirette streaming

Jonathan Rea riuscirà a riprendersi la leadership Superbike? E’ l’interrogativo che aleggia sulla prima sfida di Assen, oggi alle 14:00. Si riparte con Toprak Razgatlioglu in vetta alla classifica con appena due punti di margine sul Cannibale: dopo le schermaglie del venerdi (qui tempi e cronaca) sarà una sfida elettrizzante e tutta da vivere. Il tracciato olandese ha esaltato l’equilibrio: nella combinata della vigilia ci sono undici piloti e cinque Marche diverse racchiuse in mezzo secondo!

Il meteo, oggi gara asciutta?

Il cielo di Assen resterà plumbeo come venerdi, ma il meteo annuncia un sabato asciutto, ovviamente salvo sorprese che da queste parti sono da mettere in conto. Nel primo pomeriggio sono attesi 21 °C, quindi la stessa identica situazione di venerdi. I giri da percorrere sono 21, pari a 95 chilometri. Sarà molto importante la posizione in griglia: la Superpole romberà alle 11:10.

Le highlights su Corsedimoto

Il round di Assen sarà trasmesso integralmente da Sky Sport MotoGP HD, per abbonati. Le tre gare saranno visibili in diretta anche su TV8. Sul nostro sito offriremo (gratis), come di consueto, le highlights delle gare e dei momenti più spettacolari del weekend. Qui di seguito il programma in pista e gli orari dei collegamenti TV. La diretta su Sky è accessibile anche on line (sempre per abbonati) via NowTV.

La programmazione TV

Sabato 24 luglio 2021

9:00-9:30 WorldSBK Prove 3

9:45-10:05 WorldSSP300 Superpole

10:25-10:45 WorldSSP Superpole (diretta Sky Sport MotoGP)

11:10-12:25 WorldSBK Superpole (diretta Sky Sport MotoGP)

12:45 WorldSSP300 Gara 1 (diretta Sky Sport MotoGP)

14:00 WorldSBK Gara 1 (diretta Sky Sport MotoGP e TV8)

15:15 WorldSSP Gara 1 (diretta Sky Sport MotoGP)

Domenica 25 luglio 2021

9:00-9:15 WorldSBK Warm Up

9:25-9:40 WorldSSP Warm Up

9:50-10:05 WorldSSP300 Warm Up

11:00 WorldSBK Superpole Race (diretta Sky Sport MotoGP e TV8)

12:30 WorldSSP Gara 2 (diretta Sky Sport MotoGP)

14:00 WorldSBK Gara 2 (diretta Sky Sport MotoGP e TV8)

15:15 WorldSSP300 Gara 2 (diretta Sky Sport MotoGP)

Foto: WorldSBK