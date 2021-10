Superbike Argentina: Toprak-Rea resa dei conti, Orari dirette TV del 15/10

In Argentina continua il fantastico duello fra Toprak Razgatlioglu e Jonathan Rea. Oggi due sessioni di libere, ecco gli orari TV e le dirette streaming

Alle 15 di oggi, venerdi 15 ottobre, si apre il programma della Superbike in Argentina, ecco gli orari TV e le dirette streaming. Il tracciato di San Juan ospita la dodicesima tappa del campionato che si chiuderà il 19-20 novembre a Mandalika, in Indonesia. Dunque restano in ballo 124 punti decisivi per la conquista del titolo iridato. Toprak Razgatlioglu e la Yamaha ripartono da +24 punti su Jonathan Rea, da sei anni campione con la Kawasaki. “Il distacco non è niente” è l’opinione del nordirlandese, galvanizzato dal successo in gara 2 nella precedente tappa di Portimao. In gioco c’è anche Scott Redding, britannico della Ducati, in ritardo di 54 punti dal turco. Si corre per la terza volta sulla pista di San Juan: in sei gare Jonathan Rea qui ha vinto cinque volte, l’altro successo per Alvaro Bautista (Ducati) nel 2019.

Toprak primo match point

Razgatlioglu potrebbe già laurearsi campione se chiuderà il week end con 62 punti di margine su Jonathan Rea, cioè il bottino che resterebbe in palio nel round conclusivo in Indonesia. Una combinazione abbastanza remota, anche se le sorprese sono ormai abituali in questa combattutissima stagione Superbike. Al contrario, vincendo tutte le corse in programma Jonathan Rea potrebbe recuperare almeno 13 punti al leader: significa che la Kawasaki ha ancora il destino nelle proprie mani, perchè se (molto teoricamente…) Rea vincesse sempre da qui alla fine del campionato, sarebbe automaticamente di nuovo campione del Mondo. Sarà la pista a sciogliere questi intrecci.

Le highlights su Corsedimoto

Sky Sport MotoGP offrirà in diretta l’intero programma del round argentina, negli orari che vedete qui sotto. Da ricordare il fuso orario, -5 ore di differenza rispetto all’Italia, ragione per cui le sessioni di prove libere di oggi andranno in onda alle ore 15 e alle ore 20. TV8 (in chiaro) offrirà le dirette di gara 1 e gara 2 oltre alla differita della Superpole Race. Su Corsedimoto saranno disponibili le highlights dell’intero week end e le immagini degli episodi principali, gratis per tutti.

Venerdi 15 ottobre 2021

15:30-16:15 Prove 1 WorldSBK (diretta Sky Sport MotoGP)

16:25-17:10 Prove 1 WorldSSP

20:00- 20:45 Prove 2 WorldSBK (diretta Sky Sport MotoGP)

21:00-21:45 Prove 2 WorldSSP

Sabato 16 ottobre 2021

15:00-15:30 Prove 3 WorldSBK

16:25- 16:45 Superpole WorldSSP (diretta Sky Sport MotoGP)

17:10- 17:25 Superbike WorldSBK (diretta Sky Sport MotoGP)

18:30 Gara 1 WorldSSP (diretta Sky Sport MotoGP)

20:00 Gara 1 WorldSBK (diretta Sky Sport MotoGP e TV8)

Domenica 17 ottobre 2021

15:00 15:15 Warm up WorldSBK

15:25- 15:40 Warm up WorldSSP

17:00 Superpole Race WorldSBK (diretta Sky Sport MotoGP, differita TV8 ore 19)

18:30 Gara WorldSSP (diretta Sky Sport MotoGP)

20:00 Gara 2 WorldSBK (diretta Sky Sport MotoGP e TV8)

