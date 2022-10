Superbike Argentina, Superpole: Razgatlioglu brucia i rivali

C’era grande attesa per la Superpole Superbike in Argentina e a brillare più di tutti è stato Toprak Razgatlioglu. Il pilota del team Pata Brixx Yamaha ha conquistato la pole position registrando il miglior tempo in 1’36″216 nell’ultimo tentativo.

Il campione in carica della SBK è particolarmente in palla sulla pista di San Juan e può essere considerato il favorito per Gara 1. Ma al suo fianco partiranno i suoi rivali Jonathan Rea (+0″233) con la Kawasaki e Alvaro Bautista (+0″455) con la Ducati, pronti a rendergli le cose difficili. Sarà interessante vedere come si svilupperà la prima manche.

Superbike, bene Honda e BMW a San Juan

Ottimo quarto tempo per Iker Lecuona con la Honda, chiamato però a fare bene anche in gara. A volte sul giro secco lo spagnolo si è dimostrato forte, ma alla CBR1000RR-R Fireblade è poi mancato il passo. Bene pure Scott Redding, quinto con la BMW e anche lui desideroso di conquistare un buon piazzamento. Seconda fila completata dal sorprendente Loris Baz con la M 1000 RR del team Bonovo Action.

In terza troviamo gli italiani Axel Bassani e Michael Ruben Rinaldi, che partiranno affiancati alla Kawasaki di Alex Lowes. Solo undicesimo Andrea Locatelli con l’altra Yamaha ufficiale, scatterà tra la Honda di Xavi Vierge e la R1 di Garrett Gerloff. Il rientrante Xavi Fores si piazza quindicesimo con la Ducati del team Barni. Per quanto riguarda gli argentini: Leandro Mercado diciannovesimo e Marco Solorza ventiduesimo (ultimo).

Appuntamento alle ore 20 italiane per Gara 1, si prevede una grande battaglia. Bautista, Razgatlioglu e Rea vogliono dare spettacolo sia per raggiungere i loro obiettivi di classifica sia per regalare emozioni ai tifosi presenti presso il circuito San Juan Villicum.

Foto: Yamaha Racing