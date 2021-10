Superbike Argentina: Ora il gioco si fa duro, gli orari tv e dirette streaming

Ecco gli orari TV e le dirette streaming previsti per il round Argentina della Superbike. Le gare principali alle ore 20 italiane di sabato e domenica

Ecco gli orari TV della dodicesima tappa del Mondiale Superbike che si corre il 16-17 ottobre a San Juan, in Argentina. Per effetto del fuso orario (-5 ore rispetto all’Italia) le gare principali scatteranno alle 20, cioè in orario di punta dal punto di vista televisivo. Mancano due round alla fine del campionato, per complessivi 124 punti ancora da assegnare. Toprak Razgatlioglu (Yamaha) riparte da +24 punti di vantaggio sul campione in carica Jonathan Rea (Kawasaki). E’ ancora della partita anche la Ducati: Scott Redding però ha un distacco di 54 punti dal turco.

I precedenti: Rea favorito?

Sul tracciato argentino si è gareggiato l’ultima volta nel 2019. In quella circostanza Jonathan Rea fece secondo in gara 1 dietro Alvaro Bautista (allora in Ducati) poi vinse la corsa sprint e la manche finale. Toprak Razgatlioglu portò a casa tre terzi posti con la Kawasaki Puccetti, quindi una moto “satellite”: adesso il potenziale tecnico del leader del Mondiale è assai più alto, considerando che la Yamaha ha dimostrato di essere la Superbike più veloce, equilibrata e “gentile” nella gestione degli pneumatici. Toprak però paga tre “zero”, tutti senza alcuna sua responsabilità: l’ultima scivolata, causata dal distacco del parafango, è stata particolarmente pesante.

Le highlights su Corsedimoto

Sky Sport MotoGP offrirà in diretta l’intero programma del round argentina, negli orari che vedete qui sotto. TV8 (in chiaro) offrirà le dirette di gara 1 e gara 2 oltre alla differita della Superpole Race. Su Corsedimoto saranno disponibili le highlights dell’intero week end e le immagini degli episodi principali, gratis per tutti.

Venerdi 15 ottobre 2021

15:30-16:15 Prove 1 WorldSBK (diretta Sky Sport MotoGP)

16:25-17:10 Prove 1 WorldSSP

20:00- 20:45 Prove 2 WorldSBK (diretta Sky Sport MotoGP)

21:00-21:45 Prove 2 WorldSSP

Sabato 16 ottobre 2021

15:00-15:30 Prove 3 WorldSBK

16:25- 16:45 Superpole WorldSSP (diretta Sky Sport MotoGP)

17:10- 17:25 Superbike WorldSBK (diretta Sky Sport MotoGP)

18:30 Gara 1 WorldSSP (diretta Sky Sport MotoGP)

20:00 Gara 1 WorldSBK (diretta Sky Sport MotoGP e TV8)

Domenica 17 ottobre 2021

15:00 15:15 Warm up WorldSBK

15:25- 15:40 Warm up WorldSSP

17:00 Superpole Race WorldSBK (diretta Sky Sport MotoGP, differita TV8 ore 19)

18:30 Gara WorldSSP (diretta Sky Sport MotoGP)

20:00 Gara 2 WorldSBK (diretta Sky Sport MotoGP e TV8)

