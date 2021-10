MXGP, Tony Cairoli in pista senza allenarsi: “Non è facile per me”

Tony Cairoli 5° nel round MXGP in Francia, dove è giunto senza allenarsi. In gara-2 ha dovuto rallentare il ritmo per dolori alle costole.

Tony Cairoli chiude con il 5° posto finale il GP di Francia, tenutosi a Lacapelle Marival, dove è arrivato ancora con dolori al costato e senza potersi allenare. Il tracciato old style, stretto e tecnico, ha messo a dura prova il fisico del campione siciliano che ha onorato al meglio il 12° round MXGP. Nono nelle prove cronometrate, in gara-1 ha lottato con i denti per ottenere la quinta posizione al traguardo.

In gara-2 ha ottenuto l’hole-shot e al termine del primo giro si è assestato terzo. A quattro giri dalla fine il dolore alla schiena e al fianco lo hanno costretto a rallentare e perdere una posizione. In classifica mantiene il quinto piazzamento a quota 387 punti, ma la vetta del Mondiale si fa ancora più distante. Al comando si riconferma Jeffrey Herlings, vincitore della tappa francese, che vola a 360 punti. Ma alle calcagna ci sono Romain Febvre a -6 e Tim Gajser a -10. Tra una settimana nuovo round a Madrid.

Una domenica difficile

Per Tony Cairoli un altro anno sfortunato per via degli infortuni. “Oggi è andata meglio che in Germania, ma fatico ancora molto. Non riesco ad allenarmi come dovrei da quattro settimane. Poi sono caduto a Riola Sardo e non mi sono più allenato. Le costole fanno male quindi non posso fare neppure molto cardio. Nella prima manche sono riuscito a prendere la quinta posizione spingendo fino alla fine. È stato bello fare l’hole-shot nella seconda ed ero terzo, guidando in riserva. Ma Gajser stava spingendo molto e ho iniziato ad avere crampi al fianco e alla schiena e non potevo più resistere“.

Una gara-2 quasi tutta ad altissimo livello, il podio era ad un soffio, ma nel finale ha dovuto rallentare. “Devo accettare che le cose non sono facili per me in questo momento e in queste condizioni senza l’allenamento. Posso solo sperare che questa settimana possa fare un po’ di più di quanto ho potuto recentemente – conclude Tony Cairoli -. E recuperare un po’ più di velocità con la moto“.

