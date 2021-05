Superbike Aragon: La pioggia può cambiare i piani?

Nel warm up bagnato il più veloce è stato Alex Lowes, ma la Ducati incalza con Scott Redding davanti a Jonatahn Rea. Superpole Race alle 11:00

Piove in Aragona e la Superbike prepara la prima sfida bagnata dell’anno: cambiarà qualcosa o le Kawasaki saranno imprendibili anche in queste condizioni? Il warm up appena concluso ha lasciato la domanda in sospeso, troppo pochi quindici minuti per dare indicazioni precise. Il più veloce è stato Alex Lowes, ottimo anfibio, ma è andata bene anche la Ducati con Scott Redding davanti a Jonathan Rea. A questo punto occhi puntati sul meteo: la Superpole Race quasi sicuramente si correrà sul bagnato, perchè alle 11:00 sono annunciati scrosci. Poi migliorerà, per cui le condizioni che i piloti troveranno in gara 2 (ore 14) sono imprevedibili.

Sul bagnato Jonathan Rea è attaccabile?

Il Cannibale è velocissimo con la pioggia, ma partirà con più pressione di altri specialisti che hanno meno da perdere. Parliamo del compagno Alex Lowes, che sull’asciutto in gara 1 è stato pesantemente ridimensionato, ma anche di gente molto a suo agio con le “rain” come Leon Haslam e Michael van der Mark. Insomma, il maltempo può scombinare le carte. Ricordiamo che nella Superpole Race si riparte con lo stesso schieramento di gara 1, dunque Jonathan Rea in pole affiancato da Scott Redding e Tom Sykes. Anche il pilota BMW, decimo nel breve warm up, è un mago del bagnato: sarà una battaglia! Alex Lowes scatterà dalla quarta casella.

Alle 11 la Superpole Race

La corsa sprint, su dieci dieci, partirà alle 11. Mette in palio 12 punti (9 al secondo, 7 al terzo e così via fino al nono classificato) e definirà le prime tre file dello schieramento di gara 2, che prenderà il via alle 14, con 18 tornate da percorrere. In gara 1 Jonathan Rea ha vinto in solitaria (centesimo trionfo in Superbike) precedendo Alex Lowes e Toprak Razgtalioglu. Qui cronaca e risultati della prima sfida

