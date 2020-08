Superbike Aragon, Gli orari in pista e le dirette TV su Sky MotoGP e TV8

La Superbike torna in pista per il 4° round Mondiale al Motorland Aragon. Il tracciato spagnolo ospiterà un doppio appuntamento. Gli orari in pista e in TV

Il Motorland Aragon ospita un doppio round Superbike che potrebbe indirizzare il Mondiale 2020. Il primo evento è in programma questo week end, sarà il quarto appuntamento del campionato iniziato a febbraio in Australia e ripreso a Jerez e Portimao. Jonathan Rea ha riconquistato la vetta della classifica, ma il grande rivale Scott Redding è distante appena quattro punti. Sul tracciato d’Aragona tutti i team ufficiali, compresi Kawasaki e Ducati, hanno fatto test a ferragosto, qui i tempi finali.

Tutto in diretta in chiaro su Sky MotoGP HD e TV8

Come in precedenza Sky MotoGP HD offrirà in chiaro tutto il programma. Le gare Superbike andranno in onda, sempre in chiaro, anche su TV8. Il commento è affidato ad Edoardo Vercellesi, affiancato da Max Temporali per gli approfondimenti tecnici. Qui di seguito tutti gli orari in pista e in TV

Venerdi 28 agosto 2020

09:00-09:30 WorldSSP300 – FP1 Gruppo A

09:45-10:15 WorldSSP300 – FP1 Gruppo B

10:301-1:20 WorldSBK – FP1 (diretta Sky MotoGP HD)

11:30-12:15 WorldSSP – FP1

13:30-14:00 WorldSSP300 – FP2 Gruppo A

14:15 14:45 WorldSSP300 – FP2 Gruppo B

15:00- 15:45 WorldSBK – FP2 (direta Sky MotoGP HD)

16:00-16:45 WorldSSP – FP2

Sabato 29 agosto 2020

09:00- 09:20 WorldSBK – FP3

09:30- 09:50 WorldSSP – FP3

10:00-10:15 WorldSSP300 – FP3 Gruppo A

10:25- 10:40 WorldSSP300 – FP3 Gruppo B

11:00- 11:25WorldSBK – Superpole (diretta Sky MotoGP HD)

11:40- 12:05 WorldSSP – Superpole (diretta Sky MotoGP HD)

12:20- 12:40 WorldSSP300 – Superpole (diretta Sky MotoGP HD)

13:00 WorldSSP300 – Gara Last Chance

14:00 WorldSBK – Gara 1 (diretta Sky MotoGP HD e TV8)

15:15 WorldSSP – Gara 1 (diretta Sky MotoGP HD)

16:30 WorldSSP300 – Gara 2 (diretta Sky MotoGP HD)

Domenica 30 agosto 2020

09:00- 09:15 WorldSBK – Warm up

09:25-09:40 WorldSSP – Warm up

09:50 10:05 WorldSSP300 – Warm up

11:00 WorldSBK – Gara Superpole (diretta Sky MotoGP HD, differita TV8 ore 13)

12:30 WorldSSP – Gara 2 (diretta Sky MotoGP HD)

14:00 WorldSBK – Gara 2 (diretta Sky MotoGP HD e TV8)

15:15 WorldSSP300 – Gara 2 (diretta Sky MotoGP HD)