Alvaro Bautista elettrizzato: “Mi piacerebbe provare la Ducati MotoE”

Che annata per Alvaro Bautista e Ducati, sul tetto del mondo in Superbike. Il 15° iride in rosso nella classe regina delle derivate di serie, ma parliamo di qualcosa che non era più accaduto dal 2011 con l’unico spagnolo campione SBK con la Rossa, Carlos Checa. Almeno fino a quest’anno, quando il 37enne di Talavera de la Reina ed il marchio italiano si sono dati una seconda occasione. Il risultato lo conosciamo, è un 2022 di grande festa per il binomio ritrovato.

Pressione per il 2023? Alvaro Bautista assicura di no e ne spiega il motivo. “Sono vecchio e ad una certa età la pressione la senti meno” ha dichiarato col sorriso il campione spagnolo. Anzi bicampione: prima dell’iride Superbike c’è stato quello 125cc nel 2006. Ma come detto, il risultato ottenuto quest’anno non crea particolare agitazione, né cambierà il suo modo di approcciarsi ai round mondiali. “Alla fine ripartiamo tutti da zero, saremo allo stesso livello” ha sottolineato Bautista. “Cerchiamo di costruire la stagione, puntando a fare sempre il massimo ed a commettere meno errori possibili. Che abbia vinto o meno non cambierà niente.”

Si vocifera da tempo dell’ipotesi wild card MotoGP, un ritorno per l’iridato 2022. “Sei il campione, puoi chiedere tutto quello che vuoi” ha scherzato Bagnaia rivolto al collega. Bautista in un certo senso conferma l’idea, ma con una precisazione. “Ne abbiamo parlato con Gigi e Claudio, certo mi piacerebbe fare un giro sulla MotoGP perché è un po’ di tempo che non la guido e mi manca quella sensazione. Da fuori sembra molto divertente e sarebbe bello fare qualche test, qualche giro. Una wild card è una cosa secondaria.” Idem per la MotoE, dal 2023 targata Ducati: “Mi piacerebbe fare qualcosa del genere anche con questa moto, sarebbe interessante capire come va.”

Foto: Ducati Corse