Alvaro Bautista ha terminato da leader della classifica generale l’ultimo round Superbike disputato ad Assen. Dopo un inizio di stagione difficile, è tornato a guidare al livello che gli appartiene e darà tutto per vincere il terzo titolo consecutivo. La sfida con Toprak Razgatlioglu va seguita, senza dimenticare il nuovo compagno di squadra Nicolò Bulega. E sarà interessante vedere anche se a fine stagione si ritirerà oppure continuerà a correre.

Superbike, Bautista ancora motivato

Intervistato da WorldSBK, il pilota spagnolo ha confermato di essere ancora molto determinato a gareggiare, non ha affatto perso la voglia di farlo: “Le motivazioni sono diverse ogni anno. Se non posso vincere, cerco di ottenere il miglior risultato possibile. Sento meno pressione di quando ero in MotoGP, sento di correre perché mi diverto e perché voglio farlo. Lo vivo come un hobby, non come un lavoro. E quando è qualcosa che vuoi, non hai bisogno di una motivazione, perché mi diverto e mi piace ciò che faccio. Con l’età e l’esperienza vedo le cose diversamente“.

Il 2023 era iniziato con vittorie a raffica, il 2024 è differente per diverse ragioni e questo lo spinge ancora di più a impegnarsi: “Quest’anno è diverso, i piloti sono diversi e il livello è diverso. Ho iniziato con un problema fisico e, non so perché, quest’anno ho più motivazione e voglia di lavorare per migliorare. Sento che il livello è più alto e per essere competitivo devo lavorare di più; ma non si tratta di una vera motivazione, è che voglio essere competitivo e quindi devo lavorare di più. Non sono come altri piloti che hanno vinto e che se incontrano difficoltà pensano ‘Ho fatto tanti anni e me starò a casa, non ho bisogno di continuare a lavorare e a migliorare’“.

Quale futuro per Alvaro?

Chiaramente, nelle scelte di Bautista non manca un pensiero alla sua famiglia, però è soprattutto altro che lo spingerà a prendere una decisione: “La mia famiglia è importante e ho la sensazione che a loro piaccia il mio mondo. Non si tratta solo della famiglia. Sono stato tanti anni ad un alto livello di competizione, c’è l’età e cominciano ad esserci più fattori esterni alla famiglia che possono influenzare il mio futuro. Ci sono anche nuovi rivali, fortunatamente ho un buon supporto da famiglia e amici, questo mi mantiene concentrato sulle corse“.

Alvaro non immaginava che sarebbe stato il leader della classifica Superbike dopo i primi tre round, visto che il suo inverno era stato decisamente complicato: “Se me lo avessi detto prima della prima gara, non ci avrei creduto. È una bella sorpresa guidare il campionato. In questo momento voglio avere un buon feeling con la moto, non è lo stesso dell’anno scorso e quindi prima di pensare al futuro voglio recuperare la sensazione di essere al 100%. Ora sento di essere all’85% o al 90%. Dopo i test a Cremona e Misano spero di ritrovare il feeling e di arrivare al meglio alle gare di Misano“.

Iannone attende Bautista

Oggi il suo pensiero principale è migliorare il feeling alla guida della sua Ducati Panigale V4 R, poi valuterà tutto e farà la sua scelta: “In questo momento non ho la sensazione di dire ‘Mi fermo’. Sono solo concentrato su recuperare le migliori sensazioni e divertirmi. Nel momento in cui mi sveglierò la mattina non pensando ‘Voglio essere un pilota migliore’ mi fermerò“.

Ci sono più piloti che ambiscono a un posto nel team Aruba Racing Ducati. Bulega sarà sicuramente confermato nel 2025, il dubbio è legato allo spagnolo. Se dovesse decidere di ritirarsi, Andrea Iannone potrebbe essere il primo candidato a rimpiazzarlo. L’ex rider MotoGP sta facendo molto bene in questa sua prima avventura nel Mondiale SBK, gli anni senza gare dovute alla squalifica per doping non si fanno sentire.

Foto: Aruba Racing Ducati