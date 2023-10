Superbike, Alvaro Bautista: il 2023 non è finito, anche la MotoGP lo attende

Per Alvaro Bautista un weekend da sogno a Jerez. Tre vittorie, titolo piloti e quello team: non si poteva chiudere meglio il Mondiale Superbike 2023 per lui e Ducati. Sicuramente l’ultimo successo in Gara 2 ha avuto anche il fattore fortuna, visto che Toprak Razgatlioglu nel finale è andato sul verde e quindi ha perso la prima posizione a favore dello spagnolo. Però la regola è chiara da anni e discuterla è inutile ormai.

Superbike Jerez, Bautista festeggia con Ducati

Bautista non può che essere entusiasta per come ha concluso questo campionato SBK: “È stata una stagione davvero buona. Non perfetta, perché ho commesso alcuni errori, però questo è il migliore modo per concluderla. A Jerez, vincendo tre gare… Specialmente in Gara 2 la battaglia con Toprak è stata fantastica, con tanti sorpassi, anche aggressivi ma corretti. Mi sono divertito tanto, più che a Portimao, dove ho dovuto essere intelligente e gestire. Qui non avevo nulla da perdere e ho provato a superarlo ovunque, come ha fatto lui. Il modo migliore per chiudere la stagione“.

Il due volte campione mondiale Superbike non ha avuto vita facile contro Razgatlioglu: “La Yamaha era forte qui, è andata sul podio in tutte le gare. Essere al loro stesso livello è stato positivo. Ieri non mi aspettavo di andare in fuga, immaginavo una gara come quella di oggi. Sono felice perché siamo riusciti a essere performanti, lottando con un Razgatlioglu al suo miglior livello“.

Alvaro, ora test SBK e poi gran premio MotoGP

Chiaramente, per Bautista è stato qualcosa di speciale aver concluso la stagione nel suo Paese: “Il supporto dei tifosi in Spagna è incredibile e li ringrazio. Il paddock era pieno e sono felice di aver chiuso la stagione qui“.

Il 2023 non è ancora terminato, però. Adesso è atteso a un test a Jerez e poi al Gran Premio della Malesia MotoGP come wild card Ducati: “Il campionato è finito, ma dopodomani c’è un test qui. Non possiamo festeggiare troppo, perché dobbiamo iniziare il lavoro per il prossimo anno. E tra due settimane sarò a Sepang come wild card MotoGP. Sono veramente entusiasta di disputare quella gara, sarà un extra-bonus della stagione. Andrò là per divertirmi e spero di trovare lo stesso feeling che ho con la Superbike“.

Foto: WorldSBK