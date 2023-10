Moto3: Taiyo Furusato e Collin Veijer, attenti a quei due!

Il podio di un’incredibile gara Moto3 in Thailandia ha visto due volti nuovi. Taiyo Furusato e Collin Veijer infatti non ci erano ancora mai saliti: dopo una corsa da protagonisti, è arrivato il giusto premio per entrambi gli astri nascenti della classe minore del Motomondiale. Il team di Hiroshi Aoyama ha trovato un erede dell’agguerrito Ogura in Moto3? L’Olanda ha il suo nuovo paladino? Le speranze sono certo quelle, l’importante è mettere tutto assieme e ‘sbloccarsi’: il podio, arrivato tra l’altro alla fine di una battaglia campale, è un primo importante passo per due giovani ed interessanti promesse della Moto3.

Taiyo Furusato, stellina dal Sol Levante

È un pilota che ha fatto parlare di sé ben prima di approdare nel Mondiale. Ricordiamo in particolare il suo esordio da sostituto in Red Bull Rookies Cup, prima gara di respiro internazionale. Era fine maggio 2021, Furusato non conosceva il difficile Autodromo del Mugello né tantomeno la KTM utilizzata nel campionato. Non brilla in qualifica, ma l’impresa inizia dalle retrovie: risale, arriva in zona podio, passa al comando, vince! Un incredibile trionfo che accenderà già i riflettori su questo giovane classe 2005, che in seguito otterrà altre top 10, sfiorando ancora il podio. In quello stesso anno è il re indiscusso in Asia Talent Cup con 7 vittorie in 7 gare, arriva poi la firma con Honda Team Asia per l’approdo nel Mondiale Moto3.

Ma il debutto deve attendere: Furusato è nei guai per la frattura dell’astragalo del piede destro nei test a Jerez, salta i test a Portimao ed anche i primi due GP dell’anno. È un anno d’esordio quindi ancora più difficile per il giovane pilota giapponese, che raggiungerà però la zona punti nel GP Giappone. Viene confermato per il 2023, stavolta non ci sono intoppi ed i segnali interessanti non tardano ad arrivare. Si prende la top 10 in Germania, va a punti in Catalunya ed a Misano, in India per la prima volta si fa vedere nel battagliero gruppo del podio! Ecco però la scivolata… Ma non esce più dalla zona punti, i risultati migliorano con costanza, fino al GP Thailandia. Super 6° in griglia, è battagliero protagonista fin dal via, togliendosi anche la soddisfazione di comandare la gara per alcuni giri! Non che il finale sia meno esaltante: Furusato lotta col coltello tra i denti e si prende di forza un favoloso 2° posto, il primo podio mondiale. Possiamo tranquillamente scommetterci, è solamente l’inizio.

Collin Veijer, il ruggito del debuttante

Di questo pilota Intact GP invece vi abbiamo parlato più spesso di recente, questo grazie ai suoi risultati. Interessante prodotto in arrivo dall’attuale JuniorGP, ovvero la Moto3 Junior, il 18enne di Staphorst è al debutto nel Mondiale Moto3, ma ha già avuto occasione di far parlare di sé. Possiamo partire direttamente da inizio stagione, visto che entra in zona punti già nella prima gara! Non si rivela un caso isolato, Veijer infatti si ripete più volte, poi comincia a presentarsi sempre più spesso in top 10. In Austria letteralmente esplode: una pole position che l’Olanda non vedeva dallo scorso millennio, e non è un’esagerazione visto che parliamo del 1999 (i dettagli).

Come se non bastasse, si è giocato non solo il podio, ma addirittura la vittoria con i più esperti Holgado, Oncu e Sasaki, chiudendo 4° al fotofinish. Seguono poi due ritiri in Catalunya e India, è fuori dai 10 in Giappone, ma sono piazzamenti ben bilanciati dal 5° posto a Misano e dai due quarti posti in Indonesia e Australia. Arriviamo infine in Thailandia: 5° in griglia, proprio davanti a Furusato, Veijer non perde l’occasione ed è subito nella mischia. Stavolta non vuole accontentarsi di un piazzamento ai piedi del podio, ma vuole raggiungerlo. A Buriram è una lotta senza respiro, alla fine Collin Veijer taglia il traguardo in 3^ posizione! Il titolo di miglior rookie è andato a David Alonso, ma il giovane olandese è a 6 punti dal 2° posto e, soprattutto, continua a crescere. Sarà un finale di stagione frizzante.

Foto: Honda Team Asia/Intact GP