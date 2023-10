MotoGP, Quartararo fa un appello a Yamaha: “Dovete ascoltarmi”

Dopo una deludente sprint race conclusa senza punti, Fabio Quartararo ha chiuso la gara lunga al quinto posto. Un buon risultato per il campione MotoGP 2021, anche se ovviamente il suo desiderio sarebbe quello di lottare per podi e vittorie. Ma al Chang International Circuit la sua Yamaha M1 non gli ha permesso di fare molto di più oggi.

MotoGP Thailandia, Quartararo avvisa Yamaha

Quartararo è sorridente al termine della giornata: “Oggi mi sono divertito – ha detto a Sky Sport MotoGP – anche se non ho conquistato la posizione che volevo. Ma almeno è bello vedere non troppo lontani i piloti che lottano per la vittoria. Sono abbastanza felice di come è andata, è stata una bella gara“.

Era l’ultima occasione per fare un risultato importante nel 2023? Il francese risponde così “Magari non era l’ultima, ma avevamo una chance abbastanza alta. Oggi più che della gara sono contento di aver visto delle cose degli altri piloti e delle altre moto che per l’anno prossimo che possono aiutarci a fare una moto migliore, se Yamaha lavora bene. Devono veramente ascoltare e credere nei miei commenti“.

Fabio pensa al 2024

La casa di Iwata è chiamata a fare un grande lavoro per la prossima stagione. Quartaro si aspetta passi avanti netti, altrimenti non rinnoverà il contratto in scadenza a fine 2024: “Per me i risultati di queste gare sono di secondaria importanza – spiega – perché sono concentrato sull’acquisizione di informazioni per avere una moto competitiva nel 2024. E in questo weekend ne abbiamo raccolte altre sui nostri punti deboli. Sappiamo dove siamo e dove dobbiamo lavorare“.

Certamente Fabio non vede l’ora di provare la Yamaha M1 in configurazione 2024 nel test a Valencia a fine campionato. A Misano Adriatico era rimasto abbastanza deluso, in Spagna spera di toccare con mano dei miglioramenti reali. I punti deboli della moto giapponese sono noti.

Foto: Yamaha MotoGP