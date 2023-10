Moto2: Somkiat Chantra eroe in patria, è un podio da sogno

Era il pilota più atteso e non ha deluso le aspettative. Somkiat Chantra stavolta non ha sbagliato nulla e, spinto dal pubblico arrivato in massa, s’è preso di forza un risultato storico. L’ennesimo per il 24enne di Chonburi, ora diventato il primo pilota thailandese in grado di salire sul podio in casa. Un risultato decisamente non per tutti, nemmeno per i rappresentanti di nazioni dal passato importante nel Motomondiale. Chantra invece, dopo questo GP Thailandia, è sempre più il vero punto di riferimento di un paese asiatico in forte crescita e che ha trovato in lui un grande pilota anche a livello mondiale.

Come dimenticare il GP 2022

L’anno scorso è stato un finale inglorioso per un Somkiat Chantra in stato di grazia. Sempre davanti a tutti, autore della pole position, poi a caccia di un successo, il secondo in carriera ma ben più prezioso, che sarebbe stato davvero incredibile. Purtroppo il fortissimo acquazzone ha complicato i piani, portandolo ad un errore che ha fatto decisamente fatica a digerire. Anche perché stava comandando la corsa già con ampio margine… Il 2023 è stato un anno un po’ diverso per Chantra, che però ha trovato la costanza che gli mancava.

A referto due zeri (l’anno scorso sono stati ben 8!) e due soli piazzamenti fuori dalla top 10 in 17 GP disputati, a sottolineare un ruolino di marcia comunque impressionante. Il podio stagionale ci ha messo un po’ ad arrivare, ma non è mancato: in Giappone s’è sbloccato con pole, trionfo e giro veloce, eccolo ora re in Thailandia. Non ha vinto, ma un podio in casa è un risultato indimenticabile e, volendo, vale più della storica vittoria ottenuta l’anno scorso in Indonesia. Un’altra conferma, nel caso servisse, che i guizzi vincenti di “Kong” nel 2022 non sono stati casi isolati.

Chantra eroe a Buriram

“Prima del via ero emozionato, ma anche un po’ sotto pressione” ha ammesso Chantra a gara conclusa. “Nel giro d’uscita ho pensato solo a stare calmo, anche gridando, per cercare di togliermi un po’ di pressione.” Scatta poi la gara: il pilota thailandese non sbaglia e si tiene il 5° posto da cui era partito, per poi pensare con calma ad andare più avanti. Arriva in 3^ posizione, ma non può andare oltre. “Oggi Aldeguer ed Acosta erano davvero tanto veloci” ha dichiarato.

“Non potevo prenderli quindi ho pensato solo a gestire le gomme ed a fare il mio ritmo.” Fino al traguardo ed alla grande gioia: “Podio nella gara di casa, davanti ai fan… È stato incredibile!” Chantra se lo gode tutto il suo momento sotto alle tribune, con i tifosi festanti muniti di maglie, bandiere e gigantografie. Somkiat Chantra continua a scrivere la storia per la Thailandia, per ovvi motivi è lui il vero protagonista del fine settimana appena concluso a Buriram.

Foto: Idemitsu Honda Team Asia