Kawasaki per il 2024 ha deciso di puntare sulla continuità, confermando Alex Lowes come compagno di Jonathan Rea. Prima del round Superbike a Donington c’è stato l’annuncio del rinnovo e ciò ha stupito molti, che si aspettavano l’ingaggio di un altro pilota. Ma la scelta ha un motivo preciso e l’ha spiegato Guim Roda.

Il team manager ha detto esplicitamente che oggi Kawasaki non ha un pacchetto vincente da offrire, quindi meglio continuare con chi c’è già che ingaggiare un giovane al quale dover insegnare a guidare la Ninja ZX-10RR. Si può non essere d’accordo, però in KRT hanno scelto di adottare questa linea.

Superbike, Alex Lowes e la forza di Ducati

Roda spera in una modifica del regolamento per ritrovare competitività, dato che ad Akashi non pensano di costruire una nuova moto per ridurre il gap da Ducati. Lowes, interpellato sull’elevata competitività del team italiano, si è così espresso: “Ducati svolge un buon lavoro – ha detto a Speedweek – e non possiamo lamentarci di loro solo perché lavorano meglio. E non solo nel Mondiale Superbike, anche in MotoGP. Investono tanto in entrambi i campionati, ma hanno avuto anche molti anni di difficoltà. Ora dobbiamo rispettarli e cercare di migliorare per riprenderli“.

Il pilota britannico riconosce i meriti della Ducati e spera che Kawasaki si impegni maggiormente per il futuro. Non si può solo aspettare cambiamenti nel regolamento, serve intervenire a livello tecnico per mettersi in una condizione migliore.

Sam con la Panigale V4 R

Nel 2024 nel WorldSBK ci sarà anche suo fratello Sam, che correrà per il team Marc VDS e avrà tra le mani una Ducati Panigale V4 R. A proposito dell’arrivo della squadra belga e del suo gemello, Alex si è così espresso: “Chi vuole entrare nel Mondiale Superbike guarda i risultati e sceglie una Ducati. Correre, viaggiare e trascorrere del tempo con Sam sarà una grande cosa“.

L’attuale pilota Moto2 ha grandi motivazioni per l’avventura del prossimo anno e spera di avere subito un buon feeling con la nuova moto. Non mancheranno dei duelli tra i fratelli Lowes, anche se all’inizio Sam avrà bisogno di imparare tante cose.

