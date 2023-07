Ecco il Team HRC alla 8 ore di Suzuka 2023 senza Lecuona

In data odierna il team LCR Honda MotoGP ha ufficializzato che sarà Iker Lecuona a sostituire l’infortunato Alex Rins a Silverstone il prossimo 6 agosto. Contestualmente, Honda ha comunicato la nuova composizione dell’equipaggio di piloti al via, sotto le insegne del Team HRC with Japan Post #33, della 8 ore di Suzuka 2023 nel medesimo fine settimana. Per i nostri lettori non si tratta di una novità, in quanto anticipammo questo avvicendamento lo scorso 7 luglio. Nulla di nuovo, insomma, né tantomeno qualcosa di cui stupirsi.

RETROSCENA PER LA 8 ORE DI SUZUKA 2023

Questo cambiamento in corso d’opera, per chi ha seguito con dovizia di particolari la marcia di avvicinamento alla 8 ore di Suzuka 2023, era ampiamente previsto e prevedibile. HRC, di fatto, ha atteso fino all’ultimo Tetsuta Nagashima, artefice dello sviluppo della formidabile CBR 1000RR-R #33 dominatrice della passata edizione. Il collaudatore Honda MotoGP si era infortunato alla gamba sinistra lo scorso mese di aprile in un test privato svoltosi proprio a Suzuka. Per sua fortuna, il recupero è andato meglio del previsto, tanto che nei Test era stato nettamente il più veloce dei quattro piloti (Lecuona, Vierge, Takahashi, lo stesso Nagashima) schierati da HRC. Non soltanto in termini di time attack, ma anche nella simulazione di long run.

AVVICENDAMENTO

Di fatto nessuno avrebbe tolto il posto ad un Tetsuta Nagashima ristabilitosi dall’infortunio. Discorso analogo per Takumi Takahashi, a caccia della quinta affermazione-record e, nelle dinamiche interne, il miglior pilota nella gestione dei consumi (con lui si può allungare fino a 2 giri ciascuno stint). Restava pertanto il solo ballottaggio tra Iker Lecuona e Xavi Vierge con il primo, per ragioni di Stato, dirottato in MotoGP. Non un problema per lui, anzi. Non è un mistero che voglia tornare a correre nella top class o, verrebbe da dirsi, liberarsi quanto prima della problematica CBR WSBK. Più che altro, Lecuona era l’unico pilota disponibile per questa sostituzione dell’infortunato Rins. Alla 8 ore di Suzuka 2023 il Team HRC può vincere (specie con l’assenza di Kawasaki KRT…) con tutti i piloti provinati nell’ultimo periodo, Tarran Mackenzie compreso. Viaggiare discretamente con la RC213V MotoGP oggi, tra i reperibili, lo può fare il solo Lecuona, come dimostrato tra Jerez e Assen.