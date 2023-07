Tutto è iniziato a Most. Nel 2022 la Repubblica Ceka è stata una tappa fondamentale nella carriera di Stefano Manzi nel Mondiale Supersport. Era salito sul podio in entrambe le gare e si era in qualche modo sbloccato. Da quel week-end in poi infatti ha frequentato regolarmente i quartieri alti della classifica mondiale. Forse a Most era scattato qualcosa anche a livello mentale: di fatto era iniziata la sua rinascita dopo gli anni travagliati nel Motomondiale.

Ora Stefano Manzi sta attraversando uno tra i momenti più belli con tre vittorie e due secondi posti nelle ultime sei gare. Sta tenendo aperto un campionato che tanti davano già per chiuso in favore del binomio Nicolò Bulega – Ducati Aruba. Certo, Marzi ha 41 punti di distacco ma negli ultimi tempi sta andando veramente forte con la Yamaha del Team Ten Kate ed è carico come non mai.

“Torno a Most e sono molto contento – dice Stefano Manzi a Corsedimoto – è una pista vecchio stile, di quelle che preferisco. L’anno scorso ci ero andato per la prima volta, mi ero trovato subito bene e mi era piaciuta molto”.

Nel 2023 eri un po’ un outsider del campionato con la Triumph, oggi sei uno tra i protagonisti più attesi con la Yamaha Ten Kate. Affronti questo appuntamento con un approccio diverso?

“In realtà non ho grosse pretese ed aspettative. Penso di fare come sempre il mio lavoro nel miglior modo possibile assieme alla squadra con cui mi trovo benissimo. A Most cercheremo di conquistare il risultato migliore, come del resto facciamo sempre, ma tutto con grande tranquillità”.

Come stai vivendo questo periodo?

“Questo mese è stato bellissimo con tre gare praticamente in successione. Nelle ultime settimane siamo stati molto tempo sulla moto ed è la cosa che mi piace di più. Che altro dire? Sono contento, semplicemente contento”.