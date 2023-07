MX2: Andrea Adamo, ora il gioco si fa più duro

È stato uno strano weekend quello vissuto da Andrea Adamo a Lommel. Una pista sulla quale si è allenato per buona parte dell’inverno per farsi trovare il più pronto possibile sulla sabbia, in vista della stagione e più nello specifico del GP delle Fiandre. Come da previsione però è stato per tutti l’appuntamento più duro dell’anno. Nel caso di Adamo, in Gara 2 in particolare un doppio incidente ha rovinato il programma. Ora gli rimangono solo 13 punti su uno scatenato Geerts, ma il prossimo round è sulla pista finlandese di Vantaa, una scoperta per tutti (qui classifiche e orari). Un’altra occasione per assistere al duello tra la tabella rossa Adamo ed il pilota Yamaha all’inseguimento, chi avrà la meglio?

Un GP difficile

Quarto alla fine della Qualifying Race, Andrea Adamo ha guidato con maggiore precauzione nella prima manche della domenica. Le condizioni meteo e della pista non aiutavano, sono stati tanti gli errori ed anche il leader MX2 non ne è rimasto immune, pur di piccola entità. Ha chiuso 4°, guidando senza rischi e salvando le energie per sferrare un più convinto attacco in Gara 2. “Darò davvero tutto” aveva affermato grintoso poco prima del via. Ma un pronto incidente manda all’aria i suoi piani, Adamo perde tantissime posizioni e si lancia in una scatenata rimonta. Una seconda caduta ferma la sua risalita, tutto da rifare per il giovane siciliano di KTM, che riprende l’attacco ma non può fare miracoli. Taglierà il traguardo in 13^ posizione, che vale il 7° posto finale in questo GP delle Fiandre. Il “problema” è che Jago Geerts ha vinto le qualifiche ed entrambe le gare… Il vantaggio di Adamo s’è assottigliato, ma ci sono ancora vari GP in programma ed il numero #80 è pronto alla battaglia.

Adamo per il riscatto

Il pilota KTM preferisce guardare il bicchiere mezzo pieno, conscio dei suoi limiti sulla sabbia. “Sono migliorato molto rispetto agli anni scorsi, ma so di non essere ancora abbastanza consistente” ha ammesso Adamo, che ha anche vissuto qualche attimo da brivido in Gara 2. “Quando sono caduto ho sentito una ruota molto vicina alla mia mano. Sono stato fortunato” ha raccontato. È poi ripartito, ci ha provato, ma la seconda caduta gli ha impedito di andare oltre la P13 di manche. “Da quel momento ho contato i minuti, è stata davvero dura” ha aggiunto. Bisogna voltare pagina e guardare subito davanti: “Lotterò duramente nelle prossime gare, vedremo cosa succederà.” Tra pochi giorni c’è una nuova occasione: tocca all’appuntamento in Finlandia, il terzo consecutivo dopo Repubblica Ceca e Fiandre. Aspettiamoci un Jago Geerts d’attacco, ma certo Andrea Adamo non sarà da meno.

Foto: KTM Images/Ray Archer