MX2 Lommel: Adamo troppi errori, Geerts regna anche in casa

Pole position, vittoria in Gara 1, il bis in Gara 2: Jago Geerts imperatore a casa sua, non c’è rivale che sia riuscito ad infastidirlo nei turni fondamentali per il GP delle Fiandre. Terzo successo consecutivo, l’alfiere Yamaha dopo l’infortunio è ripartito a passo di marcia con un obiettivo ben chiaro. Non è una bella notizia per Andrea Adamo, incappato in alcuni inattesi errori e che ora ha il pilota belga a soli 13 punti di ritardo. Da segnalare un’ottima seconda manche della wild card Ferruccio Zanchi, 11° e miglior italiano al traguardo! Giornata più nuvolosa, senza farsi mancare un po’ di pioggia sulla sabbia di Lommel, circuito sempre piuttosto ostico. Ecco com’è andato il GP delle Fiandre per la categoria MX2.

Gara 1: Geerts non si batte

La prima notizia è il forfait di Benistant: l’alfiere Yamaha ci ha provato, ma d’accordo con il team ha messo in primo piano la sua salute (risente ancora del forte incidente in qualifica a Loket) e si è fermato. Ma c’è qualcun altro che fa gioire Yamaha, ovvero il pilota già dominatore in Qualifying Race e prontamente in testa della corsa. Jago Geerts ci mette un attimo a portarsi subito al comando, nonostante l’ottimo scatto di Laegenfelder, poi molto largo alla prima curva. Seguono Lucas Coenen e Adamo, quest’ultimo poi ripreso dal pilota GASGAS. Una buona notizia per il leader MX2 è che Kay De Wolf perde terreno con il ritiro successivo all’incidente al via, ma il “pericolo” è costantemente l’asso di casa, che prende punteggio pieno anche in questa prima manche della domenica.

MX2 Gara 2: ahi ahi Adamo

“Nella prima manche ho cercato di conservare un po’ di energie, ora darò davvero tutto.” Andrea Adamo l’aveva promesso ed è scattato al meglio, prendendosi subito la seconda posizione dietro a Jago Geerts, al comando con holeshot, ottimo al via anche la wild card Ferruccio Zanchi 4°. Purtroppo dura poco, altri piloti riescono subito ad avere la meglio… Per il leader MX2 poi iniziano subito i problemi: bella partenza totalmente vanificata da una caduta che lo relega in 20^ posizione! Tenta un’agguerrita rimonta, ma va ancora peggio quando mette a referto una seconda caduta: è di nuovo indietro, tutto da rifare… Si ritira Sacha Coenen, molto dolorante dopo l’incidente in qualifica, mentre l’incidente di Laegenfelder accende la lotta per la seconda posizione tra lui e Lucas Coenen. Davanti non c’è storia: Geerts vola via, addirittura all’ultimo giro doppia Adamo 13° e completa un fine settimana semplicemente perfetto.

La classifica di GP

MX2 generale

Foto: Social-Andrea Adamo