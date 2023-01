Superbike, Alex Lowes vuole convincere Kawasaki: Rea tifa per lui

Tra i piloti sotto esame nel Mondiale Superbike c’è sicuramente anche Alex Lowes. Il britannico fa parte della lunga lista di coloro che hanno un contratto in scadenza e che si devono guadagnare la conferma per il 2024.

Nella scorsa stagione ha ottenuto quattro podi e altri quattordici piazzamenti in top 5, concludendo il campionato con il sesto posto nella classifica generale. Solo 2 punti lo hanno separato da Andrea Locatelli, invece sono 21 quelli di distanza da Michael Ruben Rinaldi. Ha collezionato sei zeri, due per una infezione intestinale a Most, che pesano sul suo bilancio 2022.

Superbike, Lowes e Kawasaki ancora insieme nel 2024?

La permanenza di Lowes in Kawasaki dipenderà, ovviamente, dai risultati che riuscirà a conseguire. Sarà al quarto anno con lo stesso team e l’esperienza accumulata in sella alla Ninja ZX-10RR è importante per provare a migliorare nel 2023. Certamente deve avere più continuità, evitando qualche caduta di troppo.

Il 32enne inglese ha un buon rapporto con Jonathan Rea, un compagno di squadra che lo ha battuto sistematicamente ma con il quale si trova bene a lavorare. Il sei volte campione del mondo SBK è il numero 1 indiscusso della squadra e probabilmente non gli dispiacerebbe continuare con lo stesso teammate anche nel 2024.

Kawasaki studia il sostituto di Rea

Lowes non sarà mai un campione, però è comunque una discreta seconda guida. Bisognerà capire che tipo di strada deciderà di intraprendere la Kawasaki. Se premiare ancora la continuità o prendere un pilota con un potenziale maggiore, magari un giovane che possa anche arrivare a sostituire Rea come riferimento in futuro.

Johnny ha un contratto che scade nel 2024, quando avrà 37 anni e potrebbe decidere di ritirarsi dalle corse. Il team nella prossima stagione potrebbe scegliere di affiancargli un compagno più competitivo. Un nome che piace è quello di Axel Bassani, ora legato al team Motocorsa e che Ducati a sua volta valuterà per una eventuale promozione nella squadra ufficiale Aruba.

Foto: Kawasaki Racing