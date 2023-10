Sicuramente in Kawasaki non si aspettavano che Jonathan Rea decidesse di lasciare il team con un anno di anticipo rispetto alla scadenza del contratto, però hanno accettato la sua scelta ed è arrivato un accordo per la risoluzione contrattuale. Incassato l’addio del sei volte campione del mondo Superbike, è stato deciso di puntare su Axel Bassani come compagno di squadra di Alex Lowes.

Il pilota italiano ha disputato tre buonissime stagioni con il team Motocorsa e merita un’occasione in una squadra ufficiale. Bisognerà vedere se si adatterà bene alla Ninja ZX-10RR, una moto certamente meno competitiva della Ducati Panigale V4 R.

Superbike, Lowes pronto ad accogliere Bassani

Lowes, che nei mesi scorsi ha rinnovato per il 2024, è curioso di lavorare con un nuovo teammate come Bassani: “Axel è giovane – ha detto a Speedweek – ma è al terzo anno in Superbike. È tutt’altro che un debuttante e ha esperienza con una buona moto, competitiva anche se non ufficiale. Sarà importante per lui portare le sue conoscenze alla squadra“.

Il pilota inglese spera che Bassani riesca a portare quale informazione utile per migliorare la Ninja ZX-10RR: “Sono in Kawasaki da quattro anni e so in quale ambito abbiamo i maggiori problemi. Sarà interessante conoscere il parere di qualcuno che attualmente guida una delle migliori moto. Penso che ci aiuterà a migliorare la moto“.

La casa di Akashi non porterà in pista un nuovo modello nel 2024, continuerà a cercare di evolvere quello attuale. Una strada che Rea non ha gradito e che lo ha spinto ad andarsene in Yamaha. Vedremo se Bassani riuscirà a sorprendere in sella alla verdona.