Pole position, vittoria in Gara 1, secondo posto in Gara 2. Andrea Mantovani, chiamato in corsa da Mesaroli Racing by VMR per l’ultimo round CIV a Imola, ha chiuso un fine settimana stellare. Il pilota ferrarese è stato costantemente protagonista nella Supersport 600 NG, riuscendo anche ad insidiare la wild card di lusso Yari Montella (vincitore di Gara 1 prima della squalifica per infrazione tecnica).

Dopo il recente podio a sorpresa nella sfida inedita nel Trofeo delle Regioni Supermoto, Mantovani ha continuato a macinare risultati di rilievo in questa stagione 2023. Il futuro ancora non è determinato, ma per il momento non gli dispiacerebbe una chiamata per una wild card mondiale… Abbiamo avuto modo di parlarci a Imola “a caldo” alla fine della gara di domenica, la nostra intervista.

Andrea Mantovani, come commenti questo fine settimana?

Una pole position, una vittoria e un secondo posto, salendo sulla moto solo il giovedì… Penso sia qualcosa di eccellente! Sono veramente felice perché col team mi sono trovato veramente bene: mi hanno accolto con calore e mi hanno aiutato in tutto, mettendomi sempre a disposizione una moto fantastica. Posso solo ringraziarli per questo. Siamo arrivati ora ad un livello importante perché avevamo un bel riferimento [Yari Montella, ndr], ci manca un altro piccolo step per essere belli aggressivi e più competitivi. Intanto però ci godiamo questo bellissimo risultato.

Quanto ti carica un risultato del genere?

Mi fa venire i brividi e mi mette anche una grande carica per affrontare qualsiasi cosa al 200%. Un po’ di tempo fa ero alle stalle, ora sono alle stelle! Non è facile reagire, ma se hai delle persone accanto che ti vogliono bene e ti danno la fiducia mentale in tutto quello che fai giorno per giorno si reagisce e non si molla mai. Il Manto c’è ed è un leone.

Quello che è successo durante l’anno magari ti è stato ancora più di stimolo?

No, non sono cose che mi condizionano. A me interessava essere me stesso e fare il massimo per me stesso, questa era l’unica cosa che contava. Ho trovato il mio posto dove poterlo fare e sono felicissimo, sia per un campionato strepitoso come la MotoE che per le due tappe dell’Italiano, una più emozionante dell’altra. Sono davvero contento!

Andrea Mantovani, ti aspettavi un fine settimana così o ti sei sorpreso?

Mi aspettavo di essere competitivo, a Misano avevo lottato con Simone [Corsi]. Stavolta invece me lo trovo a 9 secondi in Gara 1 e a 6-7 secondi in Gara 2! Quindi direi che c’è stato uno step incredibile, considerando sempre che io su quella moto ci sono salito solo in quei due weekend. Essere lì sempre al passo di Yari Montella vuol dire che ci sei, sei lì e puoi fare veramente bene. Lui è una stagione che fa bene e che guida quella moto nel Mondiale! Sono troppo felice.

Hai già qualcosa per la prossima stagione o ancora non si sa niente?

Ad oggi sono libero: non ho ancora niente, però stiamo parlando tanto. Ovviamente i risultati parlano e spero tanto di rifare la MotoE, ma anche di fare qualcos’altro di bello nell’Italiano o nel Mondiale.

Mantovani e i suoi trofei nel CIV Imola

C’è magari in ballo anche un discorso con Mesaroli Racing? Visti i risultati…

[risata] È un team fantastico e sicuramente avremo modo di parlare, per capire cosa vogliono fare anche loro. Ma c’è comunque il discorso MotoE, per me molto importante. Ad oggi però ci sono state solo parole, quindi non posso dire ancora niente.

Andrea Mantovani, un periodo di podi per te, tra la sfida Supermoto ed il CIV.

Anche in Supermoto è stato bellissimo, c’è stato davvero un bel confronto con un pilota forte come Tati [Mercado]. Altre volte invece abbiamo organizzato con Caricasulo, ci sfidiamo ed è bello avere un confronto sempre con altri piloti che magari disputano altre categorie, ma sono sempre al top. Si ride, si scherza e ci si allena, è molto bello.

C’è qualche possibilità di una wild card WorldSSP a Jerez?

Per il momento non ho avuto nessuna chiamata, ma mi tengo in forma e sono sempre con la valigia pronta! Ormai sono l’uomo del last minute, ci sono per qualsiasi opportunità che possa venire fuori.

Se non ci fosse, parliamo di stagione conclusa. Quali saranno i programmi invernali?

Come tutti gli anni, a gennaio andrò un po’ in Spagna a fare un po’ di allenamento, preparando pian pianino il campionato. Andrà poi anche in base alle date d’inizio dei campionati che andrò a fare: il Mondiale inizia a febbraio e di conseguenza devi iniziare presto, mentre la MotoE o l’Italiano iniziano più tardi, quindi hai un po’ più di tempo. Comunque vada non cambio i miei programmi, quando decido di mettermi sotto lo faccio e sempre con grande piacere. Le moto mi fanno impazzire, sono il mio più grande amore e tutte le volte che faccio qualcosa propedeutica per la moto lo faccio con amore e passione.

Andrea Mantovani, fino a gennaio quindi “rallenti” un po’.

Coltiverò le mie passioni, andrò a fare qualche pedalata o qualche uscita con gli amici, sto con la mia compagna, con la mia famiglia, vado dal mio preparatore… Cerchiamo di fare un po’ tutto rallentando rispetto al ritmo forsennato che c’è adesso, anche se fermo non ci sto, non ce la faccio proprio.