Superbike: Alessandro Delbianco a Misano con Pedercini Kawasaki

La notizia era nell’aria da un paio di giorni, da quando Alessandro Delbianco aveva scritto su Instagram che ci sarebbe stata una bella sorpresa. Ed eccola qua: il ventiquattrenne riminese parteciperà al round Misano del Mondiale Superbike, in sostituzione di Leon Haslam in Giappone per degli importanti test in vista della 8 Ore di Suzuka, in programma in agosto.

Lucio Pedercini ha sempre stimato Alessandro Delbianco, un pilota veloce e determinato.

“Mi dispiace per l’assenza di Haslam ma nello stesso tempo sono molto felice per Alessandro” afferma Lucio Pedercini. “Delbianco è uno tra i piloti più talentuosi che abbiamo in Italia. Vediamo di fare bene a Misano e chissà, anche di proseguire in futuro se sarà possibile”.

Anche Alessandro Delbianco è carico.

“Sono molto contento. Per me fare la gara di Misano sarebbe stato molto importante e lo avevo già detto anche in altre occasioni. E’ un bell’assist per me perché tra tutte le gare che un pilota può fare, quella di casa è la più facile. Non sarà comunque semplice perché la Kawasaki non la conosco, non l’ho mai provata e la squadra è nuova comunque ci sono le condizioni per fare una bella gara”.

Continuerai con il Team Pedercini?

“Al momento vivo alla giornata. Con Lucio abbiamo parlato anche di altro ma la mia idea al momento è concentrarmi sul Campionato Italiano Superbike perché voglio fare una bella stagione e sfruttare al meglio questa opportunità. Domenica sera, finite le gare, tiriamo le somme e decidiamo se poter fare qualcos’altro insieme. Haslam non ci sarà in tutte le gare quindi si valuterà se farne qualcun’altra o se restare con il ricordo di Misano. Non abbiamo un piano definito, intanto cerchiamo di fare al meglio questa gara”.

Foto Marco Ciavola – facebook Alessandro Delbianco