Simone Corsi torna Mondiale in Supersport “Novità che mi emoziona”

Simone Corsi ha quasi trentasei anni ma l’entusiasmo di un ragazzino. Dopo oltre 300 Gran Premi nel Motomondiale si appresta a debuttare nel Mondiale Supersport. Il pilota romano gareggerà come wild card ad Assen con la Yamaha R6 del Team AltoGo. A fine mese sarà poi a Misano per il primo round del CIV Supersport. In questi mesi si è allenato tanto sia in moto che a piedi e con i go kart. Ha girato anche con la R6 partecipando a varie giornate di test con interessanti riscontri cronometrici.

“Sono contento ed emozionato per questa nuova avventura – racconta Simone Corsi a Corsedimoto – è la mia prima esperienza nel paddock del WorldSBK dopo tanti anni in quello della MotoGP. Sarà la mia prima volta con il format di una gara il sabato ed una la domenica: non le ho mai fatte. I round di Superbike li avevo sempre visti in televisione e mi piacevano. E’ bello fare più di una gara nello stesso week-end perché se non si va bene nella prima c’è subito la possibilità di rifarsi il giorno dopo”.

Cosa ti attendi dall’esordio nel Mondiale Supersport?

“Onestamente non so cosa aspettarmi. Per me è tutto nuovo, cercheremo di fare il meglio possibile. Questa settimana farò un ultimo test a Misano per arrivare pronti ad Assen”.

Sarà il primo round di una lunga serie nel Mondiale Supersport?

“Me lo auguro. Spero tanto di avere la possibilità di partecipare anche ad altre gare. Intanto cerchiamo di andare bene ad Assen poi vediamo poi cosa succederà nel corso dell’anno”.

Foto Social AltoGo

