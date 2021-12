Superbike, ecco la replica della Yamaha R1 mondiale con Razgatlioglu

Yamaha festeggia il trionfo Superbike 2021 con un'edizione limitata. Ecco la replica della R1 mondiale, realizzata in 21 esemplari.

Yamaha ha parecchio di che festeggiare in questo 2021 e lo sta facendo in grande stile. Ora la casa dei tre diapason ha svelato la replica della R1 con cui Toprak Razgatlioglu ha conquistato il mondiale Superbike, ma più in generale la tripla corona nelle derivate di serie. Una moto in edizione limitata, realizzata in appena 21 pezzi a livello globale. Un modello unico frutto dell’intenso lavoro di sviluppo svolto finora, per celebrare al meglio questa storica stagione appena conclusa.

Ma oltre agli aspetti tecnici, c’è di più: il certificato in edizione limitata firmato da Razgatlioglu e dal team principal Paul Denning. Il VIP pass per due persone per un evento Superbike del 2022, con visita ai box e la possibilità di incontrare lo stesso pilota turco. L’occasione di vivere una giornata con insegnanti di lusso come James Hillier o Niall Mackenzie su tracciati britannici, per finire con una componente del materiale da corsa usato nel mondiale 2021 da Razgatlioglu e da lui firmato (qui i dettagli). Un pezzo davvero speciale appunto per i 21 fortunati che potranno permetterselo.

Foto: Yamaha Racing