Superbike Misano: Gli orari del 13/06, tutte le gare su Sky Sport e TV8

Rinaldi riuscirà a ripetersi? Rea si prenderà la rivincita? Redding tornerà sotto nel Mondiale? Misano prepara due sfide mozzafiato, qui tutti gli orari tv e streaming

Archiviato un intenso sabato tra qualifiche e prime gare, ecco che Misano si prepara ad ospitare le ultime corse del Made in Italy Emilia Romagna Round del Mondiale Superbike. Michael Rinaldi e Ducati hanno fatto impazzire i tifosi di casa tornati sugli spalti, trionfando in Gara 1 davanti a Toprak Razgatlioglu ed a Jonathan Rea, protagonista di un incredibile salvataggio… Ora manca la domenica, tra warm up e due gare in programma. Valori confermati o stravolti? Certo è che l’accoppiata tricolore punterà senz’altro a ripetersi, ma occhio al campionissimo, all’alfiere Yamaha ed a Scott Redding in primis, ma non solo. Sarà una giornata da non perdere.

Le highlights video su Corsedimoto

Il nostro sito vi racconterà la Superbike a Misano nei minimi dettagli. Da non perdere le highlights video delle gare, proposte con altissimi standard qualitativi e gratis per i nostri lettori, poco dopo la fine delle sessioni. Le corse, anche delle categorie di supporto, andranno tutte in diretta su Sky Sport MotoGP HD, per abbonati. Diretta delle gare lunghe Superbike su TV8, in chiaro, con differita della Superpole Race. In streaming potrete seguire in diretta (per gli abbonati) su Sky GO e NowTV.

Domenica 13 giugno 2021

09:00-09:15 WorldSBK – WUP

09:25-09:40 WorldSSP – WUP

09:50-10:05 WorldSSP300 – WUP

11:00 WorldSBK – Superpole Race Diretta Sky Sport MotoGP HD, differita TV8 ore 13

12:30 WorldSSP – Race 2 Diretta Sky Sport MotoGP HD

14:00 WorldSBK – Race 2 Diretta Sky Sport MotoGP HD e in chiaro TV8

15:15 WorldSSP300 – Race 2 Diretta Sky Sport MotoGP

Foto: Aruba.it Racing-Ducati