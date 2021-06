Superbike Misano: gli orari del 12/06, il programma Sky Sport e TV8

Secondo giorno Superbike a Misano, via alle qualifiche ed alle prime gare. Chi avrà la meglio? La programmazione TV su Sky Sport e TV8.

Chiuso il venerdì di libere a Misano, si entra nella giornata in cui avremo qualifiche e le prime gare del Made in Italy Emilia Romagna Round per il Mondiale Superbike. L’alfiere Ducati Michael Rinaldi è stato il migliore del primo giorno, lo seguono da vicino Alex Lowes, Toprak Razgatlioglu, il campione Jonathan Rea… Mentre Scott Redding ripartirà da un venerdì non proprio fortunato tra problemi tecnici ed una sanzione. Ma sabato è un altro giorno, vedremo chi riuscirà ad esprimersi al meglio.

Le highlights video su Corsedimoto

Il nostro sito vi racconterà la Superbike a Misano nei minimi dettagli. Da non perdere le highlights video di qualifiche e gare, proposti con altissimi standard qualitativi e gratis per i nostri lettori, poco dopo la fine delle sessioni. Le gare, anche delle categorie di supporto, andranno tutte in diretta su Sky Sport MotoGP HD, per abbonati. Diretta delle due gare lunghe Superbike su TV8, in chiaro, con differita della Superpole Race. In streaming potrete seguire in diretta (per gli abbonati) su Sky GO e NowTV.

Sabato 12 giugno 2021

09:00-09:30 WorldSBK – FP3

09:45-10:05 WorldSSP300 – Superpole Diretta Sky Sport MotoGP HD

10:25-10:45 WorldSSP – Superpole Diretta Sky Sport MotoGP HD

11:10-11:25 WorldSBK – Superpole Diretta Sky Sport MotoGP HD

12:45 WorldSSP300 – Race 1 Diretta Sky Sport MotoGP HD

14:00 WorldSBK – Race 1 Diretta Sky Sport MotoGP HD e in chiaro su TV8

15:15 WorldSSP – Race 1 Diretta Sky Sport MotoGP HD

Domenica 13 giugno 2021

09:00-09:15 WorldSBK – WUP

09:25-09:40 WorldSSP – WUP

09:50-10:05 WorldSSP300 – WUP

11:00 WorldSBK – Superpole Race Diretta Sky Sport MotoGP HD, differita TV8 ore 13

12:30 WorldSSP – Race 2 Diretta Sky Sport MotoGP HD

14:00 WorldSBK – Race 2 Diretta Sky Sport MotoGP HD e in chiaro TV8

15:15 WorldSSP300 – Race 2 Diretta Sky Sport MotoGP

Foto: Aruba.it Racing-Ducati