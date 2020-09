Superbike: Matteo Ferrari, debutto mondiale ad Aragón per Mercado

Matteo Ferrari nel Mondiale Superbike. Il campione MotoE in carica pronto all'esordio in occasione del Teruel Round, sostituisce Tati Mercado.

Arriva l’occasione mondiale per Matteo Ferrari. Il campione MotoE in carica, nonché vincitore della defunta FIM European Superstock 1000 Cup (con Ducati) nel 2018, questo fine settimana sarà in griglia di partenza nel Teruel Round del palcoscenico del WorldSBK. Ricordiamo anche i suoi trascorsi nel CIV Superbike, sempre alla guida di una rossa. Per questo debutto balzerà in sella alla Panigale V4 R del team Motocorsa Racing in sostituzione di Tati Mercado, infortunatosi pochi giorni fa durante la Superpole Race dopo un incidente con Tom Sykes.

“L’incidente di domenica scorsa ci ha portato a questa difficile decisione” ha dichiarato Lorenzo Mauri, manager del team in Superbike. “La collisione tra Sykes ed il nostro pilota ci ha costretti a sostituire Tati per il Teruel Round di questo fine settimana. Ci dispiace perché lui voleva correre, ma la sua salute è più importante. Non voglio ulteriori problemi alla sua caviglia sinistra: preferisco fermarlo adesso per farlo tornare al 100% a Barcellona. Tati farà ritorno in Italia per sottoporsi ai trattamenti medici necessari, in modo da ristabilirsi completamente.”