Superbike: Ecco la nuova Honda di Bautista e Haslam

Grande impegno per Honda nel Mondiale Superbike, con team ufficiale. Assieme a Bautista, Haslam e Takahashi ci sarà anche Torres.

Honda Welcome Plaza Aoyama a Tokyo, in Giappone, ospita la presentazione dei team ufficiali per la nuova stagione Superbike. Honda HRC al via con Alvaro Bautista e Leon Haslam, assieme alla squadra satellite MIE Racing con Takumi Takahashi e Jordi Torres. Si è trattato di una presentazione svolta via streaming ma a porte chiuse, una misura precauzionale a causa del coronavirus.

Grandi ambizioni espresse da Noriaki Abe e Yoshishige Nomura riguardo al team ufficiale, un progetto nel quale si sta investendo molto e dal quale si aspettano grandi risultati. C’è però anche un annuncio da fare: ci pensa Midori Moriwaki a rivelare il nome del suo secondo pilota in MIE Racing per la stagione 2020, ufficiale dopo tanti annunci e cambi di programma. “Saremo impegnati ancora con Takumi Takahashi ma avremo anche un secondo pilota, Jordi Torres.”

Si alzano i veli poi sulla CBR1000RR-R del team clienti per mano di Takumi Takahashi. Una livrea completamente nera per la Honda di MIE Racing. “L’anno scorso ho corso come wild card, quest’anno disputerò la stagione completa. Mi hanno già detto qualcosa della moto, ma personalmente non vedo l’ora di provarla. Sono molto motivato, darò il massimo per ottenere i migliori risultati possibili.”

Bautista: “Emozionante essere parte di questo progetto. L’obiettivo è senza dubbio cercare la vittoria. Impressionato dalla potenza della moto, il team è molto determinato e professionale, possiamo fare bene.

Haslam: “Grande impegno nella nuova Fireblade. Ho avuto l’occasione di provare la versione stradale e non ho mai visto una moto così simile. Non vedo l’ora di scendere in pista la prossima settimana a Phillip Island.