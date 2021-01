Team HRC con a referto solamente mezza giornata di test a Jerez su pista asciutta. Ma sia Bautista che Haslam sono positivi: "Provate novità interessanti."

Il Team HRC è riuscito a mettere a referto almeno una mezza giornata utile dopo il maltempo della settimana scorsa. Alvaro Bautista e Leon Haslam hanno completato un intenso pomeriggio di test Superbike a Jerez con pista asciutta e temperature più alte. Avrebbero dovuto essere due giorni, ma ecco che oggi è ricomparsa la pioggia, quindi l’attività si è nuovamente arrestata. L’aspetto positivo è che i due alfieri dell’ala dorata sono riusciti a lavorare per un po’ su nuove componenti sulle rispettive CBR1000RR-R FIREBLADE SP, fornendo importanti informazioni agli ingegneri. Da segnalare in pista in questi giorni anche il tester MotoGP Stefan Bradl sulla RC213V 2021.

“Non stiamo stati particolarmente fortunati” ha ammesso Alvaro Bautista. “Se non altro siamo riusciti ad approfittare di una metà giornata, provando qualche novità per la prossima stagione. È stato un test molto breve, ma importante e positivo.” Leon Haslam parla letteralmente di “meteo pazzo” a Jerez, ma come il compagno di box guarda il bicchiere mezzo pieno. “Siamo riusciti a completare qualche giro ed a fornire le informazioni che servivano agli ingegneri. Alcune novità sono interessanti, speriamo di riuscire a svolgere presto altri test.” Non dovrebbe passare molto, ma tutto dipenderà dall’attuale emergenza sanitaria.