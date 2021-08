Superbike alla scoperta di Most: gli orari TV su Sky Sport Action e TV8

Mondiale Superbike in azione in Repubblica Ceca, su una pista tutta da scoprire. Gli orari TV, turni trasmessi da Sky Sport Action e TV8.

Fine settimana su un nuovo circuito per il Mondiale Superbike. Stavolta si corre sul tracciato di Most in Repubblica Ceca, una pista che ha già alimentato pareri contrastanti. Ma solo nei prossimi giorni si avranno le idee più chiare e potrebbe essere un’occasione per rimescolare le carte. Chi si adatterà più in fretta? Jonathan Rea arriva da leader iridato dopo la tripletta di Assen, con un Toprak Razgatlioglu un po’ più lontano anche a causa del pasticcio in Gara 2. Ma il pilota turco è pronto a rifarsi, così come possiamo stare certi che anche Redding e Rinaldi non staranno a guardare. Non dimentichiamo Alex Lowes fresco di rinnovo, il duo BMW, gli alfieri GRT Yamaha… Ed un team Honda a caccia di una svolta. Vedremo chi saprà emergere nei prossimi giorni.

Highlights su Corsedimoto

Il round di Most, a causa della concomitanza con la MotoGP, sarà trasmesso integralmente da Sky Sport Action (per abbonati). Le tre gare Superbike saranno visibili anche su TV8, due in diretta ed una in differita. Sul nostro sito offriremo (gratis), come di consueto, le highlights delle gare e dei momenti più spettacolari del weekend. Qui di seguito il programma in pista e gli orari dei collegamenti TV. La diretta su Sky è accessibile anche on line (sempre per abbonati) via NowTV.

La programmazione TV

Venerdì 6 agosto

9:45-10.15 WorldSSP300 Prove 1

10:30-11:15 WorldSBK Prove 1 (diretta Sky Sport Action)

11:25-12.10 WorldSSP Prove 1

14:15-14:45 WorldSSP300 Prove 2

15:00-15:45 WorldSBK Prove 2 (diretta Sky Sport Action)

16:00-16:45 WorldSSP Prove 2

Sabato 7 agosto

9:00-9:30 WorldSBK Prove 3

9:45-10:05 WorldSSP300 Superpole

10:25-10:45 WorldSSP Superpole (diretta Sky Sport Action)

11:10-12:25 WorldSBK Superpole (diretta Sky Sport Action)

12:45 WorldSSP300 Gara 1 (diretta Sky Sport Action)

14:00 WorldSBK Gara 1 (diretta Sky Sport Action e TV8)

15:15 WorldSSP Gara 1 (diretta Sky Sport Action)

Domenica 8 agosto

9:00-9:15 WorldSBK Warm Up

9:25-9:40 WorldSSP Warm Up

9:50-10:05 WorldSSP300 Warm Up

11:00 WorldSBK Superpole Race (diretta Sky Sport Action, differita alle 14:15 su TV8)

12:30 WorldSSP Gara 2 (diretta Sky Sport Action)

13:45 WorldSSP300 Gara 2 (diretta Sky Sport Action)

15:15 WorldSBK Gara 2 (diretta Sky Sport Action e TV8)

Foto: worldsbk.com