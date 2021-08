Moto Incontro Sic58, in circa 450 nel ricordo di Marco Simoncelli

Sabato 31 luglio ha avuto luogo il Moto Incontro Sic58, alla sua decima edizione. Un giro sulle 'strade del Sic' nel ricordo di Marco Simoncelli.

Una giornata al Misano World Circuit nel ricordo di Marco Simoncelli. Sabato 31 luglio circa 450 motociclisti, nonostante le restrizioni da Covid, si sono trovati per ricordare il pilota di Coriano, scomparso nel tristemente noto incidente in Malesia nel 2011. Il Moto Incontro Sic58, organizzato dal Moto Club Misano Adriatico, ha festeggiato così il suo decimo anniversario in concomitanza col round del CIV, con un giro sulle ‘strade del Sic’.





















Partenza dal circuito di Misano, per toccare alcune zone care allo sfortunato pilota italiano. A Tavullia i motociclisti sono stati accolti dal Fan Club di Valentino Rossi, mentre a Coriano hanno trovato un ricco buffet organizzato dalle autorità comunali, alla presenza anche del sindaco Domenica Spinelli e di Suor Letizia, che gestisce la Casa del Sic. Protagonista anche il sindaco di Misano Fabrizio Piccioni, presente per tutto il tragitto per poi partecipare anche alla parata finale in pista.

Centinaia di motociclisti scortati nel percorso dalla Polizia Stradale e dai Vigili di Misano, nel ricordo di Marco Simoncelli. A loro va il ringraziamento del Moto Club, oltre al Managing Director del Misano World Circuit Andrea Albani per l’accoglienza. A Kate Fretti della Fondazione Marco Simoncelli ed a tutti i collaboratori citati in precedenza. Un altro modo per non dimenticare un pilota che era entrato nel cuore degli appassionati delle due ruote.

Foto: Marzio Bondi