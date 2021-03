Superbike: Alex Lowes torna in sella, weekend di lavoro a Jerez

Riprende l'avvicinamento al Mondiale Superbike 2021. Alex Lowes sarà in azione venerdì e sabato a Jerez, prima uscita dopo l'infortunio alla spalla.

Tempo di recuperare il feeling in sella alla nuova Ninja ZX-10RR, ed anche per valutare le condizioni fisiche. Venerdì e sabato Alex Lowes e Kawasaki Racing Team saranno di scena a Jerez, prima uscita del 2021 dopo l’infortunio alla spalla riportato in un allenamento di flat track. Ha quindi dovuto forzatamente saltare i test precedenti, fino ad ora. Il pilota britannico potrà così sfruttare questa occasione per riprendere il processo di avvicinamento alla nuova stagione Superbike (qui il calendario provvisorio).

“Non era un test pianificato” ha ammesso il team manager Guim Roda. “Ma volevamo permettere ad Alex di realizzare qualche giro prima dei test a Barcellona [31 marzo-1 aprile, ndr]. Ha lavorato molto sulla spalla, ora vedremo se i legamenti ed i muscoli sono in buone condizioni.” Pronto a tornare in azione Alex Lowes. “Sono state settimane difficili” ha dichiarato. “Ma sto lavorando duramente per ricostruire i muscoli attorno alla mia spalla. Ora finalmente torneremo in pista per preparare la Superbike 2021, sarà divertente! Ripartiamo dal programma dei test di novembre.”