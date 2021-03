Superbike, calendario in movimento: mondiale sempre più spagnolo

La partenza della Superbike 2021 ritardata al 22-23 maggio. Dorna porterà il Mondiale anche sul piccolo impianto di Navarra, nel sud della Spagna

Continua a cambiare il calendario Superbike. Il campionato non partità dall’Estoril, com’era previsto, l’8-9 maggio, ma due settimane più tardi dal Motorland Aragon. Il promoter Dorna ha annunciato anche l’ingresso di un nuovo tracciato: si tratta di Navarra, situato nel sud della Spagna. E’ un circuito salotto, lungo appena 3.933 metri, ma l’organizzazione spagnola intende concentrare più eventi possibili nella penisola iberica, onde evitare problematiche qualora l’ondata di contagio non rientrasse. Dorna specifica che la versione odierna del calendario è ancora provvisoria…

Misano resta in giugno

L’unica tappa italiana della Superbike 2021 è prevista a Misano, il 12-13 giugno. Ad oggi in lista ci sono nove gare in Europa, di cui quattro in Spagna e una in Portogallo (Portimao). Finisce in stan by l’Estoril (Portogallo) che doveva aprire la stagione e adesso figura in fondo alla pagina con lo status “da annunciare”. Dorna però, non ha ancora un contratto con l’impianto alle porte di Lisbona. Sono in fortissimo dubbio anche le tappe extraeuropee, che Dorna sta lasciando nel calendario provvisorio unicamente per problematiche relativi agli accordi in essere. Ma pare decisamente improbabile che in questo 2021 la Superbike possa correre fuori dall’area europea. Al momento date e circuiti sono quelli che vedete qui sotto. Fino al prossimo cambiamento…

