Svelata la nuova Ducati Superbike del team Go Eleven, in attesa del debutto di Chaz Davies in pista. Cambiano i colori: la Panigale sarà... azzurra!

Team Go Eleven presenta ufficialmente la nuova Ducati Superbike con cui correrà Chaz Davies nella stagione 2021, con una grande novità. Manca ancora l’esordio ufficiale del gallese con la squadra piemontese [il debutto a Misano nei giorni scorsi è saltato a causa della positività di Chaz al Covid-19, ndr], ma nel frattempo sono stati svelati i nuovi colori che porterà in pista nel prossimo campionato!

Una Ducati azzurra!

La nuova Ducati sarà azzurra, un notevole cambiamento rispetto al passato. Come anticipato a gennaio, è presente in bella vista il logo di ‘Aruba.it’, che quest’anno fornirà supporto a Go Eleven e ha permesso che Chaz Davies rimanesse nel giro della casa di Borgo Panigale. Non vedremo dunque gli abituali rosso e giallo sulla Superbike della compagine piemontese, che adesso aspetta Davies a braccia aperte.

Il cambio di ‘vestito’ è proprio dovuto ad ‘Aruba.it’. Da poco il provider ha lanciato la sua offerta Aruba Fibra, caratterizzata appunto dal colore azzurro. Non ci rimane che aspettare il debutto ufficiale in pista, fissato per fine mese. Tra due settimane infatti la Superbike tornerà in azione con i test ufficiali a Barcellona, dove ci sarà il primo vero confronto con tutti i campioni delle derivate di serie. Sperando che all’appello sia presente anche Chaz Davies.

LA GALLERY CON LE FOTO DELLA NUOVA DUCATI GO ELEVEN DI CHAZ DAVIES

