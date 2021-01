LIVE Superbike Test Jerez, Giorno 1: si comincia sotto la pioggia

Primo giorno di test Superbike a Jerez, con anche qualche pilota MotoGP. Il meteo però non sembra particolarmente clemente... Ecco quello che sta succedendo.

10:57 – Guardiamo in casa Honda. Alvaro Bautista è doppiamente motivato dopo la recente nascita della seconda figlia. Sia lui che Leon Haslam sperano anche in un’annata un po’ più ‘normale’… Il grande cambiamento in HRC è l’arrivo di Leon Camier, che abbandona i panni del pilota per vestire quelli del team manager.

10:44 – “Importante capire il comportamento del motore.” Questo uno degli obiettivi del pluricampione Jonathan Rea, che non vede l’ora di ritornare a girare con la sua nuova Ninja ZX-10RR. Stesso discorso per Alex Lowes, mentre il team manager KTR Guim Roda ha rimarcato che “Torniamo a Jerez con soluzioni ed idee”.

10:32 – Una novità è l’approdo di Tito Rabat nel Mondiale Superbike. Eccolo nelle sue nuove vesti di pilota Barni Racing Team. Foto Barni Racing

10:20 – Piloti per il momento ancora fermi ai box. Potrebbe volerci un bel po’ prima di vedere qualcuno in azione, visto il meteo…

10:00 – Il cronometro è partito, scattano ufficialmente i test a Jerez. Vedremo chi saranno i primi ad entrare in pista.

9:55- In copertina vediamo la Ducati a disposizione di Chaz Davies, quest’anno passato a Go Eleven. Un’altra immagine più da vicino.

9:50 – Da Jerez non arrivano immagini proprio consolanti… Foto WorldSBK

QUALCHE MOTOGP

Non solo Superbike a Jerez. Oggi (se possibile) gireranno anche alcuni piloti MotoGP, su moto stradali. Abbiamo visto per esempio Johann Zarco ieri in visita nel box Aruba Ducati. Storia diversa per i collaudatori: Michele Pirro avrà la Desmosedici GP, Stefan Bradl guida la RC213V. Un buon allenamento per il tedesco, il più logico per sostituire ancora Marc Márquez in questo inizio 2021.

I PRESENTI

Aruba.it Ducati: Scott Redding – Michael Rinaldi

Go Eleven Ducati: Chaz Davies

Barni Ducati: Tito Rabat

Honda HRC: Alvaro Bautista – Leon Haslam

Kawasaki Racing Team: Jonathan Rea – Alex Lowes

Outdoo Pedercini: Loris Cresson

Kawasaki Orelac: Isaac Viñales

INTRODUZIONE

Le previsioni del tempo non promettevano bene e così è stato. La pioggia accoglie piloti e team Superbike (e non solo) in quella che dovrebbe essere la prima giornata di test a Jerez de la Frontera. Il cronometro scatta alle 10, bandiera a scacchi alle 18. Vedremo in quanti oggi guadagneranno la pista per le prime prove di questo 2021.

Foto: Go Eleven