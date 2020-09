Live Superbike Teruel: Diretta Gara-2 in tempo reale

LIVE Gran Premio Teruel (Aragon) di Superbike 2020. La diretta di Gara-1 in tempo reale con commenti e aggiornamenti giro dopo giro.

-17 giri: Rinaldi passa davanti a Rea, a seguire Redding, Toprak, Bautista, Davies, Sykes, Haslam, van der Mark e Lowes.

-18 giri: Rea conserva il comando davanti a Rinaldi e Redding, buona la partenza di Toprak che dalla terza fila adesso è 4°.

14:00 – Parte il giro di riscaldamento. Posteriore SC0 per Rea e Redding, SCX per Redding.

13:55 – Alex Lowes non ha partecipato alla FP3 per problemi gastrointestinali. Stamane ha partecipato alla Superpole riuscendo ad agguantare il 9° posto.

13:50 – Buono il passi in avanti effettuato dalla Honda che prosegue il lavoro sul telaio per adattare la Fireblade alle gomme. Dopo l’esperienza dell’anno scorso, nella stagione 2020 di Superbike ha n nuove moto e piloti differenti. Si deve quindi ancora trovare un setting di base su cui lavorare.

13:45 – Assente Sandro Cortese che dovrà seguire una riabilitazione di mesi dopo l’incidente a Portimao. In dubbio il ritorno alle corse. Assente anche Tati Mercado dopo l’incidente della settimana scorsa.

Il pre-Gara di Teruel

Dopo le prove libere Superbike dominate dalla Ducati di Michael Rinaldi, Jonathan Rea torna alla ribalta nella Superpole. Il pentacampione partirà dalla prima finestra in griglia del circuito di Teruel e proverà a dare l’assalto alla vittoria in Gara-1. “Il nostro piano era questo, perché la posizione di partenza ad Aragon è fondamentale – ha detto Rea nel parco chiuso -. Grazie alla squadra per avermi dato una grande moto, il giro è stato ottimo. Ho voluto evitare il traffico partendo un po’ prima, volevo essere in pista senza avere distrazioni, abbiamo fatto un gran giro, soprattutto in quel T1 dove ho fatto la differenza“.

Jonnhy parte da grande favorito anche in questo week-end spagnolo di Superbike, dopo le due vittorie su tre incassate una settimana fa. Ma dovrà pur sempre fare i conti con le Ducati. In prima fila partiranno Michael Rinaldi, che sembra in stato di grazia dalle libere del venerdì, e il solito Scott Redding. Il britannico del team Aruba.it Racing-Ducati ha 10 punti di differenza in classifica mondiale e non ha nessuna intenzione di far lievitare questo gap. Ottava piazza per l’altra Panigale ufficiale di Chad Davies che soffre ancora qualcosa sul giro secco.

Dalla seconda fila si lanceranno la BMW di Tom Sykes e le due Honda di Alvaro Bautista e Leon Haslam. Lo scorso week end Bautista ha riportato HRC sul podio SBK dopo quattro anni e sembra aver trovato finalmente la quadra con la CBR1000RR-R. Più distaccate le Yamaha, con Toprak Razgatlioglu che occuperà la settima piazza sullo schieramento, 12° Michael van der Mark. A chiudere la terza fila la Kawasaki di Alex Lowes.