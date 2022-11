SBK, Jonathan Rea voleva il duello con Bautista: “Felicità e delusione”

Jonathan Rea non ha concluso male la stagione Superbike 2022. A Phillip Island dopo il ritorno alla vittoria in Gara 1, è arrivato terzo in Superpole Race e secondo in Gara 2. Certo, non manca qualche rimpianto per l’ultima manche terminata con quattro giri di anticipo per una bandiera rossa.

Era attaccato ad Alvaro Bautista e sembrava avere chance di vincere. Non sappiamo come sarebbe finita, però ci aspettava un gran bel finale tra due piloti di altissimo livello. Purtroppo non ce lo siamo potuto godere, ma sicuramente nel 2023 non mancheranno le occasioni di rivedere dei loro duelli. Adesso per Johnny e Kawasaki è tempo di fare un reset e lavorare per dare l’assalto al titolo l’anno prossimo.

Superbike Australia, Rea sperava di giocarsela con Bautista

Rea è un po’ amareggiato per la mancata conclusione regolare di Gara 2, avrebbe voluto battagliare con Bautista fino all’ultimo giro: “Dopo Gara 2 c’è un misto di delusione e felicità nel finire l’anno in questo modo perché in quella gara ho sentito che l’assetto della moto era molto migliore. Avevamo più stabilità, più trazione, grip laterale e accelerazione in curva. Perdevo troppo nell’ultimo settore. Dovevo prendere dei rischi e consumare un po’ più di gomma, ma comunque questa non calava. Quindi complimenti a Pirelli“.

Il sei volte campione del mondo Superbike fa un bilancio di questo campionato 2022 e cerca di vedere i lati positivi, tenendo conto della forza dei suoi rivali e delle difficoltà nel contrastarli: “Penso che dobbiamo essere davvero soddisfatti dei nostri sforzi in questa stagione. Certo, ho commesso alcuni errori lungo la strada, ma penso anche che il risultato finale evidenzi dove siamo. Dobbiamo migliorare, ma siamo a più o meno 25 punti da Toprak Razgatlioglu, il ragazzo che ha vinto il campionato l’anno scorso. Quest’anno c’era una nuova arma da combattere in testa, quindi dobbiamo massimizzare tutto ciò che possiamo. La squadra è stata fantastica e nei momenti difficili abbiamo dimostrato quanto siamo forti“.

Foto: Kawasaki Racing