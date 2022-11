SBK, Bautista show: “Superpole Race? Vi spiego cosa è successo”

Alvaro Bautista chiude il Mondiale Superbike 2022 con una doppietta nell’ultimo round in Australia. Ha trionfato prima nella Superpole Race e poi in Gara 2. Un bel modo di concludere un anno che lo ha incoronato come campione del mondo della categoria.

Ha particolarmente impressionato il successo nella manche sprint, dove è stato l’unico a partire con le gomme slick su una pista in condizioni miste. L’avvio è stato difficile e ha perso tante posizioni, poi ha fatto una straordinaria rimonta mettendosi dietro i soliti Toprak Razgatlioglu e Jonathan Rea. Una vera prova di forza da parte sua e della Ducati.

Nel pomeriggio è stato anche un po’ fortunato, visto che la bandiera rossa per l’incidente Laverty-Fores ha fatto terminare prima la corsa e ha impedito a Johnny di provare a soffiargli la vittoria. Adesso per il pilota spagnolo un po’ di meritato riposo prima di prepararsi al 2023.

SBK Australia, Bautista felice della conclusione del Mondiale

Bautista ha così commentato il suo ottimo finale di stagione SBK 2022: “Sono felice di aver finito il campionato con due vittorie. Che dire della Superpole Race… Sono un po’ vecchio per tutto questo (ride, ndr). La pista era bagnata, però l’esperienza che ho fatto in MotoGP mi ha permesso di giocarmela. Sono partito con calma, mi hanno sorpassato da tutte le parti e ho dovuto tenere il sangue freddo. Poi ho potuto farli io i sorpassi ovunque. Ero contento quando ho visto che i primi non erano lontani, sapevo che potevo arrivare e vincere. Sono orgoglioso della scelta fatta. In Gara 2 abbiamo corso su pista asciutta fortunatamente e abbiamo tenuto un buon ritmo. Peccato che a quattro giri dalla fine ci sia stata la bandiera rossa. Avrei potuto fare una bella battaglia con Jonathan, che è stato forte tutto il weekend e non mollava“.

Alvaro ha raccontato come è nata la sua decisione di utilizzare le gomme slick nella Superpole Race, è stato l’unico a farlo e il suo capotecnico Giulio Nava ha provato fino all’ultimo a fargli cambiare idea: “Nel box prima di andare in griglia ho parlato con Giulio Nava e gli ho detto di preparare la moto con assetto da asciutto. Lui non era convinto, perché sul tracciato c’era abbastanza acqua. La mia esperienza dalla MotoGP mi diceva che la pista di sarebbe asciugata. Sono molto contento. È stato bello passare piloti per dentro e per fuori. La prossima volta ci penserò meglio, perché essendo padre questo rischio non posso prenderlo“.

Il pilota Ducati è molto soddisfatto per come è andato il 2022, però si aspetta che il prossimo Mondiale SBK sarà più impegnativo e dunque si vuole far trovare pronto: “Sono stato più costante rispetto al 2019 e ho vinto ovunque, tranne Donington e Mandalika. Sono felice, stagione incredibile e mi sono divertito tanto con la moto e con la squadra. Ora dobbiamo festeggiare, ma anche continuare lavorare per il 2023. Sarà un anno più difficile perché i rivali faranno un passo avanti. Sono sicuro che nel 2023 continueremo a lottare con Jonathan e Toprak, ma ci saranno anche delle sorprese“.

Foto: Aruba Racing Ducati