Raffaele De Rosa “Non siamo felici, proprio per niente”

Raffaele De Rosa sarebbe dovuto essere uno tra i principali protagonisti del Mondiale Supersport con la Ducati Orelac Racing Verdnatura. Gareggia a livello internazionale da vent’anni, ha partecipato od oltre 100 gran premi del motomondiale: il talento non gli manca di certo. Invece quest’anno sta faticando parecchio. Attualmente è dodicesimo in classifica mondiale con 39 punti. Nelle prime gare non aveva brillato ma non aveva avuto troppo di che lamentarsi. A Mandalika era stato a lungo quarto prima di essere frenato da un problema di gomme. In Australia ed in Indonesia aveva comunque conquistato due settimi posti. A Misano invece ha chiuso con due zeri. Anche l’anno scorso aveva faticato poi si era rilanciato salendo sul podio in Inghilterra quindi ora la prende con più filosofia rispetto al 2022.

“A Misano è andato tutto male – dice Raffaele De Rosa a Corsedimoto – In gara-2 sono stato centrato da un altro pilota, abbiamo riparato la moto, siamo rientrati solo per vedere che fosse tutto a posto. Dobbiamo rifarci per Donington”.

Come vivi questo momento?

“Ovviamente io e la squadra non siamo felici per niente. A parte il week-end amaro di Misano comunque dobbiamo essere più veloci. Sabato scorso io ho fatto un piccolo errore in qualifica ma al di là di quello sia io che il team dobbiamo cercare di essere più competitivi”.

L’anno scorso avevi ipotizzato il ritiro.

“Non so per quanto tempo gareggerò ancora. Ho un’età che non so fino a quando correrò ancora. Il dubbio se continuare o smettere a fine stagione c’è. Inutile dire una cosa che poi magari non farò. Deciderò cosa fare al termine del campionato”.

Foto Marco Lanfranchi