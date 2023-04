Lorenzo Baldassarri alla carica “E’ ora di stare davanti alle Ducati”

Nuovo manager, nuovi stimoli e l’entusiasmo di sempre. Lorenzo Baldassarri ora è seguito da Emilio Alzamora. L’ex pilota spagnolo, a lungo con i fratelli Marquez, ha deciso di puntare sul giovane marchigiano: gran talento, super professionista e ragazzo molto saggio. A Misano durante l’allenamento ha girato su tempi interessanti confermandosi in crescita.

“E’ un momento molto positivo – dice Lorenzo Baldassarri – Sono molto contendo di essere seguito da Emilio Alzamora – e sono felice di com’è andata in Indonesia. Abbiamo fatto il nostro lavoro, mi sono divertito in sella alla mia Yamaha. Con il team siamo andati in progressione ed abbiamo raggiunto l’obbiettivo della zona punti. In particolare siamo partiti da un punto ed abbiamo finito in uno più alto. E’ stato un inizio buono. In gara-2 in Indonesia ci siamo avvicinati moltissimo ai livello di ritmo gara ed ho fatto il mio miglior tempo all’ultimo giro abbassando di settimi decimi il mio crono della qualifica. Sono soddisfatto. Ora c’è una lunga sosta ma grazie a Yamaha ho una R1 da allenamento con cui ho girato a Misano. Non è la moto del Mondiale, è abbastanza diversa, ma va benissimo per restare allenati e mantenere le buone sensazioni di gara-2″.

Prossimo appuntamento in Olanda.

“Non vedo l’ora di andare ad Assen con il mio team. La pista olandese mi piace molto e credo si addica allo stile Yamaha. Potremmo fare un bel week-end e dobbiamo approcciarla pensando alla mia crescita, a migliorare turno dopo turno senza fretta. E’ importante capire i vari aspetti per aiutare il team a cucirmi bene la moto addosso perché anche per loro è tutto nuovo”.

Come vedi Toprak?

“Secondo me Locatelli e Toprak potrebbero dire la loro e speriamo di battere Ducati. Per Yamaha è importante mettersi davanti e dare fastidio a Ducati: non si possono vedere sempre le rosse lì davanti”.