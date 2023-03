MotoGP, Bezzecchi nel mirino: “Ora alcuni piloti mi cercano in pista”

Dopo il podio conquistato nella gara a Portimao, Marco Bezzecchi ha iniziato bene il Gran Premio d’Argentina. Nella classifica combinata FP1-FP2 ha il terzo tempo assoluto a Termas de Rio Hondo. L’obiettivo di accedere direttamente alla Q2 delle Qualifiche è stato raggiunto e domani il focus sarà sulla conquista delle prime file della griglia di partenza, per poi disputare una buona sprint race.

Il pilota del team Mooney VR46 si è trovato a suo agio sulla pista sudamericana, così come il suo compagno di squadra Luca Marini che ha chiuso dietro di lui. La Ducati Desmosedici GP22 funziona bene e il potenziale è alto per questo weekend. Sembra esserci tutto per vedere Bez protagonista un’altra volta.

MotoGP Argentina 2023: Bezzecchi commenta le Prove Libere

Bezzecchi al termine della giornata di prove libere in Argentina è intervenuto a Sky Sport MotoGP per esprimere le sue sensazioni: “Questa è una pista sulla quale solitamente mi trovo più a mio agio rispetto a Portimao, dove non ero mai stato un fulmine. Sono molto contento, anche perché le condizioni sono davvero toste e siamo riusciti a fare un bel lavoro“.

Successivamente al pilota romagnolo è stato domandato quanti cambiamenti siano stati fatti rispetto al GP in Portogallo: “Siamo partiti con la moto di Portimao – ha spiegato – e andava molto bene. Poi avevamo già pronta l’altra moto con una piccola modifica che è andata bene, ma che non ha mosso tantissimo. Oggi dovevamo già essere veloci, con il format tocca battere il ferro. Ho lavorato un po’ di guida per non essere troppo aggressivo sulle gomme, mi è venuto abbastanza bene e sono soddisfatto“.

Bez in crescita e osservato

A Bezzecchi viene chiesto pure se sente che l’atteggiamento dei colleghi sia cambiato, se adesso lo temono un po’ dopo aver visto quanto è veloce: “Sono passate solo due gare e un venerdì – risponde – quindi aspetterei a dire che sono uno di quelli che pestano. Però io sto cercando di fare del mio meglio e di essere sempre abbastanza veloce, do il massimo. Gli altri piloti si comportato come sempre, anche se adesso in pista magari qualcuno mi cerca per provare ad attaccarsi e fare il tempo. Mi fa anche piacere questo“.

Il 24enne riminese è stato rookie of the year nello scorso campionato MotoGP e quest’anno vuole ulteriormente crescere. Ha il talento, la moto e il team per riuscire a raggiungere i suoi obiettivi.

Foto: Mooney VR46 Racing Team